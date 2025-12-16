Due giorni di festa che hanno riempito le strade, le piazze e i cuori dei fedeli: a Belpasso, la comunità si è raccolta attorno a Santa Lucia, rinnovando la devozione e il legame che da sempre unisce la città alla sua Santa Patrona.

Il 13 dicembre, solennità di Santa Lucia, numerosi fedeli hanno partecipato all’emozionante processione, stringendo i tradizionali cordoni e accompagnando il Simulacro e le Sacre Reliquie lungo le vie del paese, tra canti, preghiere ed espressioni di giubilo. Durante la sosta allo Stricanacchio, si è svolto l’Omaggio ai Caduti, quest’anno arricchito dalla presenza del Sergente Maggiore dell’Esercito Italiano Andrea Adorno, belpassese insignito della Medaglia d’Oro al Valore Militare.





Il 14 dicembre, giorno della Devozione Popolare, la comunità si è riunita nella Chiesa Madre per partecipare al Pontificale presieduto da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Luigi Renna, Arcivescovo Metropolita di Catania, alla presenza delle autorità religiose, civili e militari. Al termine della celebrazione, è stata svelata una targa commemorativa per ricordare lo storico evento dello scorso anno, quando il sacro corpo di Santa Lucia è stato accolto a Belpasso. Il fercolo ha poi raggiunto la Chiesa di Sant’Antonio di Padova e, nella mensa sociale adiacente, si è svolto per la prima volta il “Pranzo Solidale di Santa Lucia”, un momento di condivisione e convivialità fortemente voluto dal Comitato Cittadino della Festa, realizzato in collaborazione con l’Associazione Panis e i Servizi Sociali del Comune di Belpasso.

«La nostra Chiesa Madre, durante questi giorni, è stata Chiesa Giubilare – dichiara il Sac. Nunzio Mauro Chirieleison, parroco della Chiesa Madre Collegiata Maria SS. Immacolata di Belpasso – un segno di grazia che, insieme alla potente testimonianza di Santa Lucia, ha permesso di vivere questa festa con rinnovata fede. Dopo lo straordinario evento dello scorso anno, quando abbiamo avuto l’onore di accogliere le sacre spoglie di Santa Lucia, il dono dell’indulgenza plenaria ci ha invitati a ritornare al Signore, portando dentro di noi la luce di Santa Lucia».





Quest’anno, la Festa di Santa Lucia di Belpasso ha fatto il suo debutto online grazie alla creazione della nuova Commissione Digital, un gruppo dedicato alla comunicazione digitale dei festeggiamenti. Questa iniziativa ha consentito di valorizzare e condividere la storia, i momenti più significativi e le tradizioni della festa, raggiungendo un pubblico sempre più ampio. Tra le attività proposte dalla commissione c’è il podcast ufficiale “Via Lucis” che racconta il culto di Santa Lucia a Belpasso e ripercorre le tappe della vita della vergine e martire siracusana.

«Anche quest’anno la festa è stata vissuta con grande entusiasmo e partecipazione da tutta la comunità – dichiara Orazio Leotta, presidente vicario del Comitato Cittadino Festa di Santa Lucia – un risultato che ripaga pienamente tutti i mesi di lavoro che hanno preceduto l’evento. Grazie alla sinergia con il Circolo Cittadino Santa Lucia, la Fondazione Carri e l’Amministrazione comunale, abbiamo dato vita a una festa ricca e significativa. Il ricordo dell’onore di accogliere le sacre spoglie di Santa Lucia lo scorso anno è ancora vivo nei cuori di tutti e ha continuato a ispirarci durante i mesi di preparazione».

I festeggiamenti proseguiranno il 20 dicembre con la celebrazione dell’Ottava della festa.

Gli eventi hanno il patrocinio del Comune di Belpasso.

