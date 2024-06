E’ ritornata sabato 22 giugno 2024, alle ore 15:30, in Piazza Borsellino a Canicattini Bagni “SAI… chi gioca?”, la manifestazione sportiva e inclusiva promossa dall’Amministrazione comunale insieme alle strutture dell’accoglienza SAI MNSA, Sistema Accoglienza Integrazione minori stranieri non accompagnati, “Casa Aylan”, “La Pineta” e “DMDS Obioma”, gestiti dall’impresa sociale Passwork e dall’Associazione La Pineta, per celebrare Giornata Mondiale del Rifugiato 2024, voluta dalle Nazioni Unite per riconoscere la forza, il coraggio e la perseveranza di milioni di persone costrette a fuggire nel mondo a causa di guerre, violenza, persecuzioni e violazioni dei diritti umani.

L’appuntamento di sabato, una sorta di “mini olimpiade inclusiva” realizzata con la collaborazione delle organizzazioni del volontariato, le realtà associative e sociali di Canicattini Bagni, hanno coinvolto i cittadini, in particolare i bambini, nel percorso di accoglienza dei migranti e di contaminazione culturale multietnica che da 10 anni vede protagonista, su decisione dell’allora Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Paolo Amenta, l’intera comunità canicattinese.

L’iniziativa, oltre a festeggiare i 10 anni di apertura all’accoglienza e all’inclusione del Comune di Canicattini Bagni, ha avuto come tema la Pace, ed ha avuto inizio lo scorso 15 giugno con un laboratorio di costruzione e decorazione di aquiloni colorati con i colori delle bandiere dei Paesi di provenienza dei giovani migranti ospiti delle tre strutture comunali canicattinesi.

Sabato i giovani migranti, insieme al volontariato, alle realtà associative e sociali della città, hanno insegnato ai loro coetanei e ai bambini di Canicattini Bagni le tecniche di costruzione degli aquiloni per “costruire insieme messaggi di Pace”.

Le manifestazioni per celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato, come già lo scorso anno, si concluderanno il 15 agosto, con la proiezione di un cortometraggio realizzato dai giovani migranti di Canicattini Bagni con la guida del regista Giuseppe Ficara sulle esperienze laboratoriali e il percorso culturale e inclusivo di quest’anno, e con il grande concerto sul palco di via XX Settembre, della BabelNova Orchestra, che inseriscono nella Musica la lingua madre che celebra la molteplicità di suoni dal Mondo.

BabelNova Orchestra, protagonista quest’anno a Sanremo con Dargen D’Amico, è un progetto nuovo, nella forma e nello spirito, che segue la strada di una delle più affascinanti e pionieristiche storie della musica world (e non solo) in Italia degli ultimi 20 anni.

Ideata e creata nel 2002 da Mario Tronco e Agostino Ferrente, BabelNova Orchestra è composta da 12 musicisti di altissima qualità provenienti da tutto il mondo, forti di una storia ventennale fatta di condivisione di esperienze artistiche che li hanno portati a calcare i palchi di mezzo mondo, ospiti delle più prestigiose istituzioni culturali internazionali e protagonisti dei festival e delle stagioni più innovative e ricercate.

