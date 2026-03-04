Tra performance live e impegno civile, Poetica Produzioni ha presentato l’opera musical “La Città delle Amazzoni”. Un coro unanime di associazioni e artisti per dire no alla violenza e sì alla rinascita.

Il mito si è fatto carne, voce e, soprattutto, impegno collettivo. Si è concluso con un grande riscontro di pubblico l’evento “Incontra le Amazzoni”, ospitato al Centro Culturale Piazza Scammacca. La serata, organizzata da Poetica Produzioni ha trasformato la presentazione dell’opera musical “La Città delle Amazzoni” in un potente manifesto culturale sulla figura femminile contemporanea.





L’ARTE COME MOTORE DI CAMBIAMENTO

Ad aprire l’incontro è stato Alessandro Incognito, direttore artistico di Poetica Produzioni, regista e coprotagonista dell’opera, che ha delineato la genesi di un progetto che su 26 artisti, vede sul palco 18 donne esibirsi: “Le nostre Amazzoni – afferma Incognito – non sono solo guerriere che richiamano al mito, ma simboli di un’evoluzione culturale necessaria. L’opera si fa promotrice di valori umani quali l’amore, la dignità della persona, la pace”. Incognito ha poi lanciato l’iniziativa Amazzoni Card, un singolare modo di sostenere, fino al 15 maggio, le associazioni che hanno aderito, le donne e l’arte.

Laura Sfilio, altra protagonista, si è esibita dal vivo intonando alcuni temi del musical legati ad Atandra, il ruolo da lei interpretato. Accompagnata alle tastiere da Franco Lazzaro compositore delle musiche originali assieme ad Airam, i due autori hanno parlato delle diverse sonorità del musical e di come queste siano state create per ciascun interprete. La Sfilio ha spiegato la sua ricerca individuale e artistica per interpretare il ruolo della regina delle Amazzoni. Fondamentale anche il contributo della coreografa Erika Spagnolo, che ha illustrato come il corpo, attraverso la danza, diventi uno strumento di riscatto e forza comunicativa. Oltre alla Sfilio si sono esibiti Maria Cristina Litrico, Ornella Foti, Antonella Leotta, Francesca Pulvirenti, Grace Previti, e lo stesso Incognito. Tutti a lungo applauditi, assieme alla vocal coach Lilla Costarelli, alla costumista Rosy Bellomia ciascuna ha parlato del propria esperienza professionale all’interno del musical. Prezioso il contributo di Carolina Pulvirenti, aiuto regista e di Graziana Spampinato coordinatrice dell’evento





IL DIALOGO CON IL TERRITORIO: LE VOCI DEL SOCIALE

Le amazzoni che animano il territorio del volontariato catanese hanno incontrato il mondo delle Amazzoni del musical. Moderata dalla giornalista Adelaide Barbagallo, la serata ha visto un confronto serrato tra il cast artistico e le realtà associative catanesi, collegando le tematiche del musical alla realtà quotidiana.

• Resilienza e Salute: La dott.ssa Francesca Catalano e la dott.ssa Pina Travagliante nell’ordine presidente e vice presidente dell’ A.N.D.O.S. Catania hanno tracciato un commovente parallelo tra il mito della “ferita” delle Amazzoni e la rinascita delle donne colpite da tumore al seno. Dapprima c’ è lo sgomento, la paura, da un momento all’altro è necessario rivedere i programmi di vita e questo disorienta, ma poi le donne si trasformano in vere “guerriere”





• Indipendenza Economica: La dott.ssa Sarita Giuffrè del Centro Azione Donna ha presentato il progetto della Bottega Solidale “Donne In Azione – Arte e Sogni”, ribadendo che non esiste vera libertà senza autonomia economica.

• Sostegno e Sicurezza: la dott.ssa Elisa Romeo del Centro Ascolto For Life ha approfondito l’importanza dei percorsi di sostegno psicologico e relazionale per le vittime di violenza.

• Diritto alla Vita: La dott.ssa Caterina Caltagirone del Centro Di Aiuto alla Vita Catania 1 ODV ha chiuso il cerchio degli interventi con una riflessione sull’accoglienza e sul supporto concreto alla vita nascente, spiegando anche tutti i sostegni economici previsti dalla legge.





UN SUCCESSO DI COMUNITÀ

L’evento ha confermato quanto il musical possa essere un catalizzatore per il dibattito sociale. “Incontra le Amazzoni” è stata un’esperienza immersiva che ha unito associazioni, volontariato, esperti e artisti in un unico coro dedicato alla giustizia e alla responsabilità sociale.

Con questa serata, Poetica Produzioni lancia ufficialmente il cammino verso il debutto dell’opera musical “La città delle Amazzoni” in scena il 21 e 22 marzo prossimi al Teatro Metropolitan, lasciando alla città di Catania un messaggio di speranza e di lotta: la città delle donne non è più solo un mito, ma una realtà che si costruisce ogni giorno con l’arte e la solidarietà.

Luogo: PIAZZA SCAMMACCA, CATANIA

