Carlo Infante, che al Liceo Artistico Statale “Emilio Greco” venerdì 18 ottobre terrà il Talk Performing Media, è una figura poliedrica che ha attraversato diversi ambiti culturali, dalla critica teatrale all’arte digitale, con un focus costante sull’interazione tra tecnologia, società e spazio pubblico. Il suo lavoro pionieristico nel Performing Media ha contribuito a creare nuove forme di espressione e partecipazione, aprendo la strada a una cittadinanza più consapevole e creativa nell’era digitale.

17 ottobre – A Catania, venerdì 18 e sabato 19 ottobre Dreamaturgy Zone D.e-Mo 2024, per il progetto culturale ideato da Retablo ETS che si svolge all’interno di “Palcoscenico Catania. La Bellezza senza confini”, ospiterà due giornate dedicate al Performing Mediacon Carlo Infante, critico teatrale, teorico dei media e change maker. Il 18 e il 19 ottobre, il pubblico catanese avrà l’opportunità di partecipare a talk, walkabout e spettacoli immersivi in cuffia, curati da Infante e da Teatro Mobile di Roma.

Questo il programma dettagliato:

18 ottobre, Liceo Artistico Statale Emilio Greco – Via Mavilla n. 37

Ore 17:45: Talk sul libro-librido “Performing Media – un futuro remoto. Il percorso di Carlo Infante fra Memoria dell’Avanguardia e transizione digitale”, a cura di Gaia Riposati e Massimo Di Leo. Durante l’incontro, Carlo Infante dialogherà con i curatori, connessi online, esplorando il suo percorso artistico e il concetto di Performing Media. Il libro-librido, edito da Editoria&Spettacolo, è un’opera innovativa che combina testo, parole chiave, video e audio online, offrendo un’esperienza di lettura interattiva e “performante”.

A seguire: Walkabout con CarloInfante che introdurrà lo spettacolo in cuffia “Caligola. La follia delPotere”, curato da Teatro Mobile di Roma. La performance teatrale, ispirata alla celebre opera di Albert Camus, basata su drammaturgia originale di Pina Catanzariti e diretta da Marcello Cava, esplorerà temi come il potere, la follia, la responsabilità, la conflittualità e l’amore, offrendo uno sguardo nuovo e originale su luoghi e storie spesso trascurati. Il walkabout, una conversazione peripatetica guidata da Infante, utilizzerà tecnologie radio e digitali per creare un’esperienza immersiva e partecipativa.

19 ottobre, Quartiere Nuovo San Berillo

Ore 18:00: Walkabout con Carlo Infante intorno al quartiereNuovo San Berillo.A seguire: Spettacolo immersivo in cuffia “Condominium”,tratto dal romanzo di J.G. Ballard e curato ancora da Teatro Mobile di Roma, all’interno del Social Housing Indipendenza (Corso Indipendenza n. 146). “Condominium” esplora ladisintegrazione sociale all’interno di un grattacielo di lusso, offrendo una critica tagliente alla società moderna e all’alienazione urbana. Lo spettacolo,all’interno di un contesto abitativo reale come il Social Housing Indipendenza, offrirà un’esperienza ancora più immersiva e coinvolgente.

Carlo Infante è una figura di riferimento nel panorama culturale italiano per il suo lavoro pionieristico nel campo del Performing Media. Il suo approccio si basa sull’idea di utilizzare le tecnologie digitali per creare esperienze artistiche interattive e partecipative, connettendo il web con il territorio e promuovendo una cittadinanza attiva e consapevole.

Teatro Mobile diRoma è un’associazione culturale con 25 anni di esperienza nel teatro indipendente e nella ricerca multidisciplinare. Fondata dal regista Marcello Cava e da Pina Catanzariti, autrice teatrale e dramaturg, Teatro Mobile si dedica alla creazione di spettacoli in luoghi non convenzionali, con particolare attenzione al teatro in cuffia, offrendo al pubblico nuove esperienze di percezione visiva e spaziale. Dreamaturgy Zone D.e-Mo 2024 si conferma un evento all’avanguardia, offrendo al pubblico la possibilità di confrontarsi con le nuove forme di espressione artistica e con il pensiero innovativo di Carlo Infante.

Le iniziative di ottobre, che sono tutte gratuite con prenotazione obbligatoria contattando il numero 327 267 8002.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.