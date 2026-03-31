Innovazione tecnologica, valorizzazione dei talenti e contrasto alla fuga di cervelli: saranno questi i temi al centro dell’incontro pubblico che vedrà protagonista l’onorevole Giulia Pastorella, vicepresidente di Azione, in programma giovedì 2 aprile alle ore 18.00 presso la sede EDA di Corso Sicilia 64/A.

Un appuntamento aperto alla cittadinanza che si propone come momento di confronto e riflessione sulle sfide e le opportunità legate allo sviluppo tecnologico e alla capacità del Paese di trattenere e attrarre competenze, in particolare tra le giovani generazioni.

«L’Italia ha tutte le potenzialità per essere protagonista nell’innovazione – dichiara l’on. Pastorella – ma serve un impegno concreto per creare opportunità e trattenere i nostri talenti». Nel corso dell’incontro si affronteranno le criticità che ancora oggi spingono molti giovani a cercare opportunità all’estero, ma anche le possibili strategie per invertire questa tendenza, rafforzando il sistema dell’innovazione e creando un ecosistema favorevole alla crescita professionale. L’incontro è aperto al pubblico.

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