Cefalù si prepara ad accogliere la prima edizione di Tarabà – Il Festival del Mare, in programma dal 16 al 18 ottobre 2026, una nuova manifestazione promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’agenzia Feedback per valorizzare la tradizione marinara della città e riportare al centro dell’attenzione il rapporto tra mare, territorio e cucina. L’evento è sostenuto dall’Assessorato all’Agricoltura e foreste della Regione Siciliana -Dipartimento Pesca.

Tre giorni dedicati alla cultura del mare e alla cucina sostenibile, con un’attenzione particolare alla riscoperta del cosiddetto “pesce negletto”: specie ittiche meno conosciute e spesso meno utilizzate nella ristorazione, ma caratterizzate da qualità, valore nutrizionale e da un importante legame con la pesca locale.

“Tarabà – ha sottolineato Daniele Tumminello, sindaco di Cefalù – sarà un’occasione per riscoprire ciò che il Mediterraneo offre, anche attraverso quelle specie che per troppo tempo sono rimaste ai margini delle tavole, e per raccontare una cucina capace di valorizzare il pescato locale senza rinunciare a ricerca e creatività. Cefalù punta così a trasformare il mare in un racconto che unisce identità, gastronomia, sostenibilità e territorio, coinvolgendo ristoratori, operatori della filiera e pubblico in un’esperienza condivisa”.

Al centro del progetto ci sono anche i ristoratori di Cefalù, chiamati a diventare protagonisti attraverso la Risto Challenge “Il Mare Ritrovato”, un percorso che mette in competizione le proposte gastronomiche dei ristoranti aderenti e coinvolge direttamente il pubblico. Sono 12 i ristoranti aderenti: 22 Cucina isolana, Al Corallo, Al solito posto, Galleria, Il carretto, Il Duomo bistrot, Le chat noir, Le petit tonneau, Locanda del marinaio, Osteria del Duomo, Tinchitè baglio, Tinchitè Taverna.

IL MARE RITROVATO: LA RISTO CHALLENGE PARTE DAI RISTORANTI

La sfida prende il via con un contest online: i ristoranti partecipanti propongono ai propri clienti uno o più piatti dedicati al tema del mare, realizzati con pesce negletto e pescato locale. Dopo aver degustato le proposte nei ristoranti aderenti, i clienti possono accedere alla piattaforma digitale https://tarabafest.it/ilmareritrovato/ ed esprimere il proprio voto. E’ possibile votare fino a sabato 10 ottobre. Al termine della fase di votazione, i 6 ristoranti più votati accederanno alla fase finale dal vivo a Tarabà.

Dal 16 al 18 ottobre, durante il Festival, i quattro finalisti si sfideranno ai fornelli confrontandosi davanti a una giuria tecnica composta da esperti del settore gastronomico e della sostenibilità alimentare.

Una sfida che porterà il pubblico dentro la cucina e permetterà di scoprire nuove interpretazioni del pescato locale e delle specie ittiche meno conosciute, trasformando il tema della sostenibilità in un’esperienza concreta e gustosa. Scopri di più su: https://tarabafest.it/

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