Dopo il successo dello scorso anno, Cefalù è pronta ad ospitare la seconda edizione di Kefitness, la manifestazione che unisce sport e benessere nella splendida cornice del lungomare di Cefalù.

La kermesse per gli amanti delle attività all’aria aperta è in programma sabato 8 e domenica 9 giugno. Ancora una volta, protagoniste saranno le attività di fitness più in voga e che strizzano l’occhio al benessere e alla mobilità del corpo all’insegna del motto “mens sana in corpore sano”.

Dallo yoga surf al pilates, passando per il workout, tanti modi per cimentarsi gratuitamente o andare alla scoperta di nuove attività.

“Il Comune di Cefalù – afferma il sindaco Daniele Tumminello – ha deciso di riproporre la manifestazione che guarda al benessere psicofisico e che già nell’edizione inaugurale ha lasciato il segno in termini di numeri e soddisfacimento del pubblico. Vi aspettiamo nello splendido scenario di Cefalù”.

Tutte le informazioni, i dettagli del programma e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito kefitness.it.

