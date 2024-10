Trasformare l’insegnamento dell’inglese in un’esperienza naturale, immersiva e realmente efficace, attraverso l’uso di innovazioni pedagogiche che valorizzino il legame con la realtà.



S’intitola “A Child’s Play: innovazione e gioco nell’insegnamento di una seconda lingua” l’evento in programma alle 18,30 di giovedì 17 ottobre in piazzetta Bagnasco.

Partendo dalle limitazioni dei metodi tradizionali, si discuterà come i bambini riescano ad apprendere meglio attraverso giochi strutturati, senza affidarsi subito al mondo virtuale, e come accompagnarli verso un futuro digitalmente connesso ma radicato in esperienze concrete.

Si affronterà il ruolo del plurilinguismo come risorsa per lo sviluppo economico e culturale di Palermo, evidenziando come l’inglese possa arricchire il contesto multiculturale della città senza sostituire le lingue locali. Sarà anche discussa l’importanza del coinvolgimento attivo delle famiglie nel processo educativo e di come l’uso di strumenti digitali possa creare continuità tra scuola e casa, rafforzando l’apprendimento anche al di fuori dell’ambiente scolastico.

A illustrare l’innovativo metodo Natural English di Kids&Us, che utilizza il gioco come strumento principale per l’apprendimento intuitivo e spontaneo della lingua inglese, saranno Gianluca Liberatore, e Gioacchino Alessio Capizzi, rispettivamente direttore e coordinatore accademici nonché insegnante della sede di Kids&Us Palermo. Grazie all’intervento di Alessio Castiglione, Ph.D. student e coordinatore del Master in Social Design e Interventi Comunitari presso l’Università di Palermo, invece, si esploreranno le caratteristiche della Generazione Alfa e come la didattica possa preparare questi bambini per un mondo globalizzato e interconnesso, in cui l’inglese gioca un ruolo cruciale.

Modera la giornalista Gilda Sciortino.

L’evento fa parte del cartellone di iniziative, promosse e organizzate dall’associazione “Piazzetta Bagnasco”, realtà la cui stagione culturale ha animato dibattiti, riflessioni e confronti attorno a temi che creano comunità. Sponsor delle iniziative Cappadonia Gelati e Liberto Motisi fiori. Modusvivendi la libreria che ha curato le presentazioni di libri con la partecipazione degli stessi autori.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

