Il Cuddiruni Fest si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’“Estate Cimin­nese 2026” ed è dedicato alla valorizzazione di uno dei prodotti simbolo della tradizione gastronomica del territorio.

La manifestazione si svolgerà a partire dalle ore 20.30 in Piazza Alcide De Gasperi, dove sarà possibile degustare gratuitamente il cuddiruni, protagonista indiscusso della serata. Un’occasione per riscoprire i sapori della tradizione e, allo stesso tempo, vivere una serata all’insegna dell’intrattenimento e della musica.

Il cuddiruni è prodotto tipico, frutto di un attento processo di panificazione che ancora oggi viene tramandato dalla comunità. Si tratta di una specialità antica della tradizione contadina siciliana, una focaccia rustica preparata con un impasto di farina di grano duro, olio extravergine di oliva, cipolla, acciughe, formaggio pecorino e aromi tipici come l’origano. Ha un impasto morbido e gustoso, dal sapore forte e deciso con un profumo irresistibile.





Il programma prenderà il via alle 20.30 con l’apertura degli stand e la degustazione gratuita del cuddiruni, la prelibata pietanza preparata dai maestri panificatori e pizzaioli locali che sforneranno sul momento il prodotto tipico di Ciminna. Nello stesso momento la piazza sarà animata dalla musica della Golden Notes Street Band, che accompagnerà il pubblico con le proprie sonorità.

Alle 21.30 spazio alla comicità con Nino Balistreri, Lupetto e Pietro Dance, protagonisti del format “Comici in Palazzo”, con uno spettacolo pensato per regalare al pubblico una parentesi di divertimento e leggerezza.





La serata proseguirà alle 23.00 con il live dei Tachipirina 500, format musicale dedicato alla musica indie e alla scena contemporanea, che quest’estate sta riscuotendo un enorme successo nelle piazze siciliane, che chiuderà la manifestazione con uno spettacolo molto atteso dai giovani del comprensorio.

Il “Cuddiruni Fest” rappresenta così un momento di festa e di aggregazione capace di mettere insieme enogastronomia, tradizione, musica e comicità, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di conoscere e apprezzare una specialità profondamente legata alla cultura culinaria di Ciminna.

La decima edizione si inserisce nel calendario dell’Estate Cimin­nese 2026 e conferma la volontà di valorizzare le tradizioni locali attraverso eventi capaci di richiamare pubblico e promuovere il territorio.

L’appuntamento è dunque per venerdì 28 agosto, dalle ore 20.30, in Piazza Alcide De Gasperi a Ciminna, per una serata all’insegna del gusto e dello spettacolo con il protagonista assoluto della festa: il cuddiruni.

Luogo: Ciminna, CIMINNA, PALERMO, SICILIA

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