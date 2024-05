Il CountDown è già partito. E’ tutto pronto per l’inizio di Infiorosa 2024. Mancano due giorni e Favara ospiterà la seconda edizione di “Infiorosa. Infiorata artistica Italia” da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno. L’evento si svolgerà in Piazza Cavour e Piazza Vespri (nota anche come Piazza Madrice).

Il tema dell’evento è “L’Italia nella ricorrenza della Festa della Repubblica del 2 giugno”.

I maestri dell’Associazione “Maestri Infioratori di Noto” da venerdì 31 maggio cominceranno a creare tappeti floreali, vere opere d’arte, ispirati alla Festa della Repubblica e alle forze dell’ordine.

Infiorosa 2024 non sarà solo fiori. Ci saranno sfilate di alta moda, esibizioni, degustazioni, animazione, mostre artistiche e artigianato. Ci saranno anche momenti dedicati a importanti temi sociali.

Le serate saranno arricchite da eventi speciali. Venerdì 31 maggio Piazza Cavour diventerà una balera quando ospiterà la serata danzante di Peppuccio Barravecchia.

Sabato 1 giugno arriverà la Signora Santina (alias Carmelo Caccamo) che con la sua ilarità farà divertire tutti. Nel corso della serata ci saranno sfilate, esibizioni varie, e tanti momenti di solidarietà.

La mattina di Domenica 2 giugno, sarà il momento dei saluti e dei ringraziamenti agli infioratori e alle forze dell’ordine.

La serata invece sarà a cura del duo Los Locos con musica latinoamericana.

La conduzione delle serate è affidata ad Angelo Palermo e a Salvatore Sorce.

Intanto in Piazza Vespri (conosciuta come Piazza Madrice), il “Fabaria Food” offrirà un’area cibo aperta tutto il giorno. Saranno presenti espositori da più parti della Sicilia che proporranno i sapori tipici delle loro zone.

L’evento è ideato da Antonella Airò dell’Associazione “Fiorosa Eventi” e ha la direzione artistica di Giovanna Crapanzano. Gode del patrocinio della Regione Sicilia e del Comune di Favara.

Infiorosa 2024 promette di unire musica, buon cibo, tradizioni, cultura, creatività e rispetto per le istituzioni, creando un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.

Luogo: Piazza, Piazza Cavour, FAVARA, AGRIGENTO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.