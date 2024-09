Presso il circuito del Santerno, teatro del quinto appuntamento stagionale del Campionato Italiano Velocità Circuito Auto Storiche, l’esperto portacolori Roberto Chiaramonte Bordonaro (Renault Alpine A/110) centra il successo di categoria consolidando la leadership nella serie tricolore

In quel di Imola, missione compiuta per la scuderia siciliana Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl). Lo scorso fine settimana, l’autodromo Enzo e Dino Ferrari ha ospitato il quinto di sette round del Campionato Italiano Velocità Circuito Auto Storiche (CIVCA). Un’affascinante cornice agonistica che ha visto, dopo la pausa estiva, il positivo rientro del portacolori Roberto Chiaramonte Bordonaro. Il gentleman driver palermitano, infatti, presentatosi al via alla guida della sempre ammirata Renault Alpine A/110, ha concluso nella top five del 2° Raggruppamento ma, dato ancor più significativo per un buon prosieguo di stagione, ha centrato il successo in classe GTS/1600, facendo il paio con quello già conseguito lo scorso giugno a Misano. Un risultato che ha permesso all’esperto pilota isolano di consolidare, in tal modo, la leadership di categoria e di compiere un ulteriore significativo passo di avvicinamento al titolo tricolore, ovvero, l’obiettivo posto alla vigilia. Un impegno per nulla agevole quello appena archiviato sul circuito del Santerno. La gara, infatti, protrattasi per poco meno dei canonici 60 minuti (a causa dell’impraticabilità della pista per le piogge torrenziali), è scattata in regime di safety car. Buono lo spunto iniziale di Chiaramonte Bordonaro che, nel corso delle prime tornate, ha guadagnato posizioni in classifica generale, rivelatesi molto utili quando gli è stata comminata una penalità di 2 minuti per aver tardato l’ingresso ai box per la sosta prevista dal regolamento. Poco male, visto che a conti fatti, la sanzione non ha inficiato il piazzamento finale. Ora, testa al prossimo impegno in programma a Monza ai primi di ottobre.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.