Il talentuoso pilota siciliano (Ferrari 488 Challenge) e il suo coéquipier umbro Lorenzo Pegoraro, svettano nella Gara 2 del secondo duplice appuntamento del prestigioso Campionato Italiano Gran Turismo Sprint andato in scena sul circuito del Santerno



Presso l’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, teatro lo scorso fine settimana del secondo duplice appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, il pilota siciliano Simone Patrinicola, sempre supportato dal management della Tempo srl, ha conquistato la prima vittoria stagionale nella GT Cup al termine della seconda gara (disputatasi domenica) delle due in programma, alla guida della Ferrari 488 Challenge del team Best Lap, condivisa con il suo coéquipier umbro Lorenzo Pegoraro. Scattato dalla quinta posizione della griglia di partenza, il talentuoso driver ennese (già vincitore, peraltro, della classe PRO-AM, ma nella serie Endurance 2023) ha prontamente artigliato il secondo posto difendendolo fino al pit stop, per cedere il volante al compagno di squadra, il quale, rientrato in pista e dopo un’ulteriore prova di forza, ha concluso al comando in regime di safety car. Un prezioso e più che meritato oro che ha, decisamente, ripagato il conduttore isolano tanto dello sfortunato esordio stagionale di Misano ai primi di maggio, quanto di una prima gara del sabato a dir poco tribolata. Un match iniziato, infatti, nel migliore dei modi, all’insegna del battistrada Pegoraro (autore della pole nel primo turno di qualifiche ufficiali) che, però, ha pagato una penalità per partenza anticipata, scontata nel successivo stint da Patrinicola con un “drive trough”, quando era saldamente in testa. Un episodio che, di fatto, ha privato entrambi di un più che probabile successo.

«Un weekend, tutto sommato positivo. Alla fin fine, abbiamo portato a casa una pole e un quinto posto in qualifica, il tutto impreziosito dal primato in Gara 2. Siamo stati competitivi, tenendo il passo dei nostri diretti avversari. Certo, rimane un po’ d’amaro in bocca per quanto accaduto in Gara 1, ma a questi livelli il tutto rientra pur sempre nelle normali dinamiche di un confronto agonistico» – ha commentato un soddisfatto Patrinicola a ruote ferme – «Performance e risultati che fanno ben sperare in vista dei prossimi impegni, tanto nella serie Sprint, quanto nell’”Endurance” che aprirà i battenti tra sole due settimane».

Dal 15 al 16 giugno, infatti, il circuito romano di Vallelunga ospiterà l’atto d’apertura del GT tricolore Endurance.



Calendario Campionato Italiano Gran Turismo 2024



4/5 maggio – Misano (Sprint); 1/2 giugno – Imola (Sprint); 15/16 giugno – Vallelunga (Endurance); 13/14 luglio – Mugello (Endurance); 24/25 agosto – Mugello (Sprint); 7/8 settembre – Imola (Endurance); 5/6 ottobre – Monza (Sprint); 26/27 ottobre – Monza (Endurance).

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.