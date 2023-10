“La cassata siciliana in giro per il mondo per raccontare i colori ed i sapori della Sicilia. Dopo i ‘4 canti’ di Palermo, il Downtown di Los Angeles ha fatto da scenario al cooking show del maestro pasticcere Giovanni Catalano della pasticceria Oscar. Con il patrocinio del Comune di Palermo, alla presenza di Joe Buscaino consigliere del Comune di Los Angeles, del presidente della Commissione attività produttive all’Assemblea regionale siciliana Gaspare Vitrano, dei componenti della famiglia Drago, ristoratori italiani, riferimento della cucina italiana negli Stati Uniti e di numerosi imprenditori è stata realizzata una cassata siciliana di oltre 50 chili.

“Palermo è stata idealmente presente a Los Angeles con un simbolo della tradizione gastronomica e, in particolare, della pasticceria palermitana ormai famosa in tutto il mondo. Noi sosteniamo convintamente tutte le iniziative che servono ad accrescere il valore del brand agroalimentare siciliano e italiano – dice Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia e vicesindaco di Palermo – e questo evento riafferma oltreoceano l’importanza della nostra tradizione culinaria. La cucina è un pilastro della nostra tradizione, è segno della nostra storia e per questo motivo ritengo che ogni iniziativa in grado di preservare questo patrimonio immateriale e di rinnovarlo, debba essere plaudita e apprezzata. La storia personale e professionale di Celestino Drago ne fa un ambasciatore del gusto e sono lieta che abbia scelto di valorizzare l’icona della pasticceria palermitana: la cassata”.

“La nostra presenza a Los Angeles dove abbiano guidato una delegazione si 72 aziende del food e dell’ artigianato che partecipano alla Fiera del Made in Italy Nexxtexpo – aggiunge Davide Morici di Iocomprosiciliano – non poteva non includere l’evento cassata, un momento di aggregazione, un omaggio alle nostre tradizioni che contribuiscono a far conoscere ed apprezzare il Made in Sicily nel mondo”.

