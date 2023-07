L’attrice marsalese Claudia Gusmano, protagonista del film “Primadonna” di Marta Savina – dove interpreta Lia Crimi, donna forte e coraggiosa che rifiuta un matrimonio riparatore nella Sicilia degli anni Sessanta – terrà nella sua città un Seminario di recitazione nel mese di agosto.

Tre giorni dedicati a un tema specifico: “La Semplicità è un grande lavoro sulla Complessità”, nei locali de Il Circoletto, in corso Giovanni Amendola 54, dalle ore 20.30 alle ore 23.30.

Le attività si svolgeranno il 7, l’8 e il 9 agosto.

“Quello che voglio offrire con questo seminario – dice Claudia Gusmano – è la possibilità di confronto con un metodo che permette di capire come poter tirar fuori il meglio di sé con qualsiasi personaggio e su qualsiasi palco. Fare l’attrice è stata la mia salvezza, mi ha permesso di trovare una strada all’emotività trasformando le insicurezze in forza. Niente più muri nella testa che mi facessero demordere dal sentire che potevo lavorare bene se partivo da me. Recitare ha così smesso negli anni di essere un esercizio di suoni e movimenti per diventare un grande lavoro sulla verità, sulle emozioni, sulle contraddizioni, sulla complessità, sui sentimenti. Fingere non è mai la strada giusta per sentirsi liberi. Si può essere unici – conclude – solo lavorando con la propria unicità di essere umano. La semplicità è un grande lavoro sulla complessità, e tutto quello che sembra facile in realtà ha dietro un intenso e costante studio”.

Per informazioni si può scrivere alla mail cla_gus@yahoo.it oppure chiamare Alessia Angileri al n. 329 3868418 o Il Circoletto al 3337700375.

Il Seminario è aperto a tutti, senza limiti di età e/o di esperienza.

Le iscrizioni scadono il 26 luglio.

Claudia Gusmano – attrice di talento e di successo, andata via da Marsala quasi vent’anni fa per vivere a Roma, con una piccola pausa a Perugia, al Centro Universitario Teatrale – è stata tra le protagoniste della serie televisiva di Rai 1, “L’Allieva”, la protagonista della serie “Guida Astrologica per cuori infranti”, tratta dall’omonimo romanzo di Silvia Zucca e distribuita da Netflix e ha al suo attivo, tra gli altri lavori, “La mafia uccide solo d’estate”.

A Marsala torna con uno spettacolo che sa di mare, di cui cura anche la regia: “Mozza”, che verrà rappresentato il 27 luglio alle ore 21.30 nel teatro a mare “Pellegrino 1880”, in una nuova vasca della Salina Genna, nell’ambito della VI Rassegna “‘a Scurata Memorial Enrico Russo”, con i disegni di luce di Manuel Monilu e le musiche di Ermanno Dodaro.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.