Dopo la conclusione della fase organizzativa dello scorso 18 aprile al Palacongressi a Roma, che ha visto la nascita di 100 team operativi in tutta Italia, il progetto “NOVA – Parola all’Italia” entra nel vivo della sua attività sul territorio. L’iniziativa si pone l’obiettivo ambizioso di trasformare le idee dei cittadini in proposte concrete, dando vita a quello che è stato definito il più grande processo di democrazia deliberativa mai realizzato nel Paese.

​Il cuore del progetto batte intorno a un interrogativo diretto e pragmatico: “Cosa deve fare il governo nei prossimi cinque anni per migliorare concretamente la vita delle persone?” A differenza dei modelli tradizionali, NOVA sceglie la strada della partecipazione diffusa con il metodo OST (Open Space Technology): le risposte non saranno filtrate da logiche di appartenenza, ma scaturiranno da un confronto aperto nei territori, dove la teoria lascia spazio alla progettualità reale per la costruzione di un programma di governo progressista.





​L’appuntamento a Messina: Il percorso approda nella città dello Stretto con un evento di confronto e lavoro collettivo organizzato dal ROL Grazia D’Angelo e dal suo team, che invitano la cittadinanza, i professionisti e le realtà sociali a prendere parte attiva a questo cambiamento.

​​Dettagli dell’evento

​Dove: Hotel Royal Palace, Via Tommaso Cannizzaro, 3, Messina.

​Quando: Sabato 17 Maggio.

​Orari: Inizio lavori ore 11:00 | Conclusione prevista ore 17:00.





​Per agevolare il confronto e favorire il networking tra i partecipanti, l’organizzazione ha previsto un Light Lunch e una Coffee Station permanente per tutta la durata dell’incontro. Evento libero con posti limitati necessaria registrazione su sito www.Nova2026.it

​”Abbiamo scelto un’altra strada: un percorso aperto e diffuso dove i cittadini sono i veri protagonisti della proposta politica,” dichiara l’organizzatore “Messina risponderà con la concretezza e l’entusiasmo che merita una sfida di questa portata.”

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