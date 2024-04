Il docufilm di Angelos Rallis, miglior documentario al Giffoni, arriva al cinema con un tour di proiezioni accompagnate dal regista greco.

La giovane realtà cinematografica The Piranesi Experience presenta in esclusiva per l’Italia “Afrin nel mondo sommerso”, docufilm che ha commosso ed emozionato il pubblico in più di 40 festival in tutto il mondo (tra gli altri Vancouver, Helsinki, Tallin, Festival dei Popoli) raccogliendo prestigiosi premi, come il Gex Doc per il Miglior Documentario all’ultimo Giffoni Film Festival.

Il film narra la storia di Afrin, una ragazzina di 12 anni che, dopo aver perso la sua casa per via delle forti alluvioni in Bangladesh e per sfuggire allo stesso tempo ad un matrimonio combinato, parte alla ricerca del padre che l’abbandonò anni fa, arrivando fino a Dhaka, dove si scontrerà con la dura realtà della metropoli. È un racconto vivo e struggente, che squarcia e scuote l’animo riguardo ad attualissime tematiche quali surriscaldamento climatico, disastri ambientali e migrazione minorile.



Proprio per questi motivi, il film ha ricevuto i prestigiosi patrocini di Amnesty International Italia, Save the Children, WWF, Greenpeace e Legambiente, e il prezioso supporto alla distribuzione di UCCA/ARCI. Il tour di proiezioni porterà il film e il regista greco Angelos Rallis nelle principali città italiane, dal 14 al 24 Aprile, in una serie di eventi organizzati insieme alle associazioni patrocinanti e impreziositi dalla presenza di numerosi esperti di clima, ambiente, ecologia e diritti umani. Gli appuntamenti siciliani, con il regista e le associazioni in sala, saranno i seguenti:



a Messina – Martedì 16 Aprile, Cinema Lux, ore 21:00 insieme ai comitati No-Ponte,

a Cefalù – Mercoledì 17 Aprile, Cinema Di Francesca, ore 18:00 insieme a Fabio Leli, responsabile distribuzione di Piranesi Experience,

a Palermo – Mercoledì 17 Aprile, Multisala Aurora, ore 21:00, insieme al Prof. Federico Butera, ingegnere e professore emerito di fisica tecnica ambientale – Politecnico di Milano, Fabio Leli e il giornalista Mario Azzolini,

a Catania, Giovedì 18 Aprile, Multisala King, ore 19:00 e 21:00, insieme ai rappresentanti delle associazioni catanesi.



Per info e materiale stampa:

https://www.afrin.piranesiexperience.com/



