Tantissimi i cittadini milazzesi che hanno partecipato ieri alla tappa mamertina della campagna estiva di Fratelli d’Italia, un tour che in questa coda di agosto toccherà oltre 300 località turistiche in tutt’Italia con la partecipazione di parlamentari, dirigenti del partito e responsabili del movimento giovanile. Ad incontrare i cittadini il commissario provinciale del partito, Sen. Ella Bucalo, il deputato regionale Pino Galluzzo, Ivana Bonaccorsi, Presidente del Circolo territoriale Fratelli d’Italia per Milazzo, e i consiglieri comunali Russo, Bambaci, Piraino, Pellegrino e Sindoni. L’intento è quello di far conoscere e illustrare ai cittadini il lavoro svolto in questi dieci mesi di Governo Meloni. Moltissimi i temi affrontati in un aperto confronto con i cittadini, dalla vocazione turistica del territorio, al rilancio delle aree industriali, passando per i provvedimenti già varati dal governo, sino ad arrivare ai prossimi interventi in cantiere. Quella di Milazzo è stata la seconda tappa dopo quella di qualche giorno fa a Roccalumera.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.