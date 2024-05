1 maggio 2024 – Sarà il circuito di Misano a segnare il debutto della nuova stagione del pilota Beppe Fascicolo che si appresta ad affrontare il Campionato Italiano Gran Turismo nella serie Sprint. Il pilota veneto, campione in carica della classe Am, affronta il 2024 con tre importanti novità: se resta confermato il team, Imperiale Racing, cambia il compagno, con il polacco Robin Rogalski al posto di Massimo Ciglia, la classe diventa ora la Pro Am, mentre la vettura sarà la Lamborghini Huracàn GT3 EVO2.

“Siamo alla vigilia della nuova stagione – commenta Fascicolo – abbiamo una nuova sfida da affrontare e sono consapevole che il livello degli avversari è cambiato rispetto allo scorso anno. La nuova classe prevede una concorrenza con piloti di maggior caratura con i quali confrontarmi. Vedo questa stagione come un nuovo anno di maturità, nella mia crescita come pilota, e sono certo che anche un pilota di talento come Robin possa darmi lo stimolo a dare il massimo in ogni giro. Poche settimane fa ho effettuato i primi test con la nuova vettura e approfitterò delle libere per migliorare la confidenza e togliere la ruggine dopo i vari mesi di inattività”.

Gli obiettivi per il 2024 sono di fare il meglio in ogni appuntamento. “Vedremo gara per gara cosa riusciremo a fare. Cercheremo di ottimizzare ogni volta”.

Fascicolo è alla sua seconda stagione con Imperiale Racing: “Sto vivendo una bellissima esperienza con questo team. Mi sono trovato subito in sintonia e l’ambiente è ottimo per poter lavorare e correre. Quest’anno affronteremo il campionato con una nuova vettura, la EVO2, e sfrutteremo ogni km per la messa a punto. Sono sicuro che potremo fare ancora grandi cose”.

E infine un pensiero a Marco Vitali, il fotografo scomparso recentemente: “Marco era un amico. Ci conoscevamo da tanti anni e condividevamo la stessa passione per il calcio e per la nostra squadra del cuore, l’Inter. Ci mancherà e sono certo che continuerà a farci le foto anche da lassù…”.

Programma e TV: il week end si aprirà nella giornata di venerdì con le libere mentre nella giornata di sabato sono in programma i due turni di prove ufficiali separati per le due classi dalle 8.40 alle 10.10, mentre alle ore 16,35 scatterà Gara 1 GT3. Domenica Gara 2 alle ore 13,40. Tutte le prove, della durata di 50 minuti + 1 giro, saranno trasmesse in diretta TV su Acisport TV (SKY 228), sul sito www.acisport.it/CIGT e sui social del campionato. RAI SPORT, inoltre, trasmetterà Gara 1 in differita domenica alle 9.50, mentre Gara 2 sarà trasmessa in diretta dalle ore 14.00 e in differita totale alle 22.50. Nelle tre giornate l’ingresso in autodromo sarà libero e gratuito.

Luogo: MISANO ADRIATICO, RIMINI, EMILIA-ROMAGNA

