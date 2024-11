Venerdì 8 novembre 2024

A PALERMO LA GIORNATA DELLA VIRTÙ CIVILE DELLA SICILIA

Promossa dall’Associazione Civile Giorgio Ambrosoli e dall’Università degli Studi di Palermo

Interverranno Lia Sava, Maria Concetta di Natale, Maria Elena Oddo, Massimo Midiri, Marco Romano, Umberto Ambrosoli, Fabio Raineri

Palermo, 5 novembre 2024 – Il capoluogo siciliano ospiterà per la prima volta la Giornata della Virtù Civile in programma venerdì 8 novembre 2024 dalle ore 17,30 alle ore 19,30.

L’evento, promosso nell’ambito delle attività di Terza Missione dell’Università degli Studi di Palermo, avrà luogo presso la Sala delle Capriate, situata nel Complesso Monumentale dello Steri – Palazzo Chiaromonte, sede istituzionale dell’Ateneo.

La Giornata della Virtù Civile, nata nel 2011 e promossa dall’Associazione Civile Giorgio Ambrosoli, è un evento annuale dedicato alla diffusione della cultura e della partecipazione civica come valori fondanti per la vita di una società. Patrocinata dalla Presidenza della Repubblica Italiana, la Giornata è rivolta alla cittadinanza e in particolare alle nuove generazioni.

La Giornata avrà inizio con i saluti istituzionali del Rettore Massimo Midiri, a cui seguirà una breve presentazione dell’Associazione Civile Giorgio Ambrosoli e delle sue attività a cura di Fabio Raineri, membro del consiglio direttivo.

Sarà consegnato il Premio di studio alla memoria dell’Avv. Giorgio Ambrosoli dal Presidente dell’Associazione, Roberto Notarbartolo di Villarosa, e dal Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri.

Alle ore 17,45 si darà vita al dibattito fra gli esponenti della Società civile sulla Responsabilità, il tema dell’anno lanciato dall’Associazione e dedicato alla figura di Giorgio Napolitano, Presidente Emerito della Repubblica Italiana.

Gli ospiti che interverranno sono: Lia Sava Procuratrice generale presso la Corte d’Appello di Palermo, Maria Concetta di Natale Presidente Fondazione Sicilia, Maria Elena Oddo Presidente dei Giovani imprenditori di Sicindustria Palermo, Massimo Midiri Rettore Università degli Studi di Palermo, Marco Romano Direttore del Giornale di Sicilia, Umberto Ambrosoli Presidente onorario Associazione Civile Giorgio Ambrosoli.

Il dibattito sarà moderato da Fabio Raineri, dell’Associazione Civile Giorgio Ambrosoli.

Associazione Civile Giorgio Ambrosoli

L’Associazione Civile Giorgio Ambrosoli, fondata a Milano, opera come ente indipendente e apolitico per promuovere valori fondamentali quali onestà, legalità e impegno per il bene comune, ispirandosi a figure esemplari come Giorgio Ambrosoli, Guido Galli e Libero Grassi. Tra le iniziative di spicco dell’associazione vi è la “Giornata della Virtù Civile,” un evento annuale patrocinato dalla Presidenza della Repubblica Italiana e dedicato alla diHusione della cultura civica, particolarmente rivolta ai giovani. L’associazione dal 2009, attraverso eventi e attività, si impegna a raHorzare la fiducia nei valori costituzionali, coinvolgendo cittadini e studenti in percorsi educativi mirati a consolidare una convivenza sociale giusta e rispettosa delle leggi.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

