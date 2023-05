L’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, via Roccazzo, 85 di Palermo, ospiterà sabato 20 maggio 2023 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 la manifestazione “Saperi e sapori della fattoria – Villaggi di prodotti tipici”. Una giornata dedicata alla presentazione e vendita dei prodotti tipici delle aree agricole più produttive della Sicilia. Formaggi, ricotta, salumi, pane, pasta, olio, vino, mieli, ortaggi, frutta, dolci, insomma, un’enorme cornucopia stracolma di prodotti di alta qualità e genuinità a Km 0. L’evento prevede la degustazione di prodotti tipici e diversi show cooking. Tra le attrazioni si cimenteranno diversi artisti della musica folk siciliana come Peppuccio Pecoraro, Claudio Romano e Rossella Dibrigida nel loro classico spettacolo “Ntrizzi e cunti”. L’evento è organizzato da Francesco Scaglione (tel. 3395098163), presidente dell’Associazione Comitato di Mercato degli Agricoltori.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.