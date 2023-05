SCENA NOSTRA 2023

Per la prima volta in Sicilia

TONY CLIFTON CIRCUS

con RUBBISH RABBIT

VENERDI’ 19 MAGGIO ORE 21.00

SPAZIO FRANCO – CANTIERI CULTURALI DELLA ZISA

info & biglietti:https://www.spaziofranco.com/events/rubbish-rabbit

Ultimo spettacolo per Scena Nostra che chiude allo Spazio Franco venerdì 19 maggio alle ore 21.00, con l’acclamata TONY CLIFTON CIRCUS, la compagnia di teatro italiana fondata a Roma nel 2001 da Nicola Danesi de Luca e Iacopo Fulgi, ai quali nel 2002 si aggiunge il poliedrico musicista Enzo Palazzoni.

Per la prima volta in Sicilia, TCC mette in scena uno dei suoi spettacoli più riusciti: Rubbish Rabbit, –arrivato nel 2022 al ventunesimo anno di vita, con oltre 500 repliche- uno spettacolo anarchico, un frenetico gioco in cui parole e azioni si rincorrono in una corsa a perdifiato, per lo spettatore un susseguirsi implacabile di risate e tensione.

Come bambini sfrenati, gli irriverenti clown di questo “Circo dell’Anomalia” sembrano usare la risata come grimaldello per giungere al centro del discorso. Il pubblico è complice e allo stesso tempo cavia di un vero e proprio esperimento di estremismo comico, nel quale, accanto a provocazioni verbali e azioni apparentemente assurde, sta il vero scopo di questo spettacolo: la destrutturazione delle opinioni e dei giudizi comuni.

Trovare una poetica, una linea di ricerca costante al lavoro del T.C.C. non è facile. Quello che cercano di mettere in scena è la stranezza, l’anomalia; amano far ridere ma ancor più amano far strozzare la risata in gola allo spettatore. Da queste premesse nascono i loro spettacoli veri e propri esperimenti di comicità estrema o meglio di estremismo comico, nei quali amano mischiare la più elementare demenzialità alla sottile eleganza poetica.

Gli spettacoli del TCC hanno girato molti dei più importanti teatri e festival italiani e internazionali (Francia, Spagna, Germania, Inghilterra, Israele, Repubblica Ceca, Belgio, Svizzera, Croazia).

RUBBISH RABBIT

da un’idea di Nicola Danesi de Luca e Iacopo Fulgi

con Nicola Danesi de Luca, Iacopo Fulgi, Enzo Palazzoni

musiche originali di Enzo Palazzoni

Tony Clifton Circus – I clown più odiati dalle mamme italiane

Info e prenotazioni

https://www.spaziofranco.com/events/rubbish-rabbit

