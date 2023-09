Un gazebo della Democrazia Cristiana sarà allestito sabato prossimo, 30 settembre, a piazza Verdi, a Palermo. I cittadini, dalle ore 15 alle 19, potranno incontrare i dirigenti e le Istituzioni locali della DC che illustreranno gli atti promossi dal partito e approvati in Consiglio comunale e in Giunta. Sarà un momento per confrontarsi sui diversi temi e l’occasione per ricevere informazioni sulla Festa dell’Amicizia che si terrà dal 5 al 7 ottobre prossimi a Ribera.



“Sabato pomeriggio scendiamo in piazza per incontrarci, raccontarci e conoscerci meglio – dichiara Giorgio Cipolla, coordinatore cittadino della DC a Palermo -. Una preziosa occasione, inoltre, per incontrare le nostre Istituzioni locali e regionali e confrontarsi con loro. Riteniamo essenziale per la nostra crescita il raffronto con i cittadini. A noi non piace la politica nei piani alti dei Palazzi, preferiamo il piano terra: la piazza. Vi aspettiamo a Piazza Verdi”.

