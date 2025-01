Si stanno affollando sempre più le iscrizioni per l’edizione del ventennale della Maratona di Ragusa. Insieme a un nugolo di specialisti di alto rango, si allarga sempre di più anche il numero di presenze straniere alla gara siciliana, prima grande maratona italiana della stagione in programma il prossimo 19 gennaio. Alla sede dell’Asd No al Doping, la società organizzatrice, sono arrivate adesioni da Paesi lontani, come Brasile, Canada senza contare le estreme punte europee come Irlanda e Danimarca.

Uno stimolo in più per lo staff guidato dall’infaticabile Guglielmo Causarano, pronto a un evento di primissimo piano grazie anche al supporto di chi ha sempre creduto nelle qualità del suo gruppo come il Comune di Ragusa con in prima linea il Sindaco Peppe Cassì e l’assessore allo Sport Simone Di Grandi o l’Uisp Territoriale di Ragusa guidata da Tonino Siciliano.

Oltre alla maratona in tanti si stanno iscrivendo alla Straragusa, la mezza maratona che apre la lunga stagione delle 21,097 km in terra sicula. Previste anche la Walking di 21 km e la Family Run “Cuori in Movimento con partenza da piazza San Giovanni e che vedrà al via gli ospiti della Clinica del Mediterraneo

del centro di Riabilitazione.

Partenza per tutti in Via Feliciano Rossitto, la maratona scatterà alle ore 8:00, la mezza alle 9:45. C’è ancora la possibilità di iscriversi alla gara ma il tempo stringe, ultima data disponibile il 12 gennaio, al costo di 40 euro per la 42,195 km e 25 euro per la 21,097 km. Poi ci sarà solo da attendere il responso dei cronometri…

Per informazioni: Asd No al Doping, www.maratonadiragusa.com o al tel 3315785084

