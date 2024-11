Importante e qualificato convegno a Riposto il 3 dicembre in occasione della giornata in occasione della Giornata Internazionale delle persone con Disabilità con il titolo emblematico e esaustivo: “Un giorno all’anno tutto l’anno”. L’iniziativa patrocinata da Comune di Riposto è promossa dalle associazioni Wik K odv, Vtp pesca, Il valore di un sorriso, Uildm e Vi.P.S. e si svolge presso l’ Istituto di Istruzione Superiore “Rizzo-Colajanni-Pantano-Olivetti” di Riposto ( Via Pio La Torre,1) con inizio alle 8.00 momento in cui si registrano i partecipanti. Sono previsti i saluti istituzionali del Sindaco del Comune di Riposto Davide Maria Vasta, dei Dirigenti scolastici Rosalba Mingiardi e Giovanni Lutri, dell’Assessore ai Servizi sociali e P.I. del Comune di Riposto Mariachiara Longo . Le prime relazioni sono svolte dalla Dirigente Servizi sociali Riposto Rosalba Longhitano, dalla Dirigente del distretto sanitario 17 Giarre Letizia Nanì , i quali trattano il tema “I servizi offerti alle persone con disabilità dai soggetti istituzionali”. Dopo vi sono gli interventi del presidente dell’AIAS Armando Sorbello, della responsabile della Coop. soc. Dedalus Giusi Musumeci e della psicoterapeuta del “Centro Psichedù” Daniela Carenza e del Delegato provinciale Fisdir Catania Claudio Pellegrino ,i quali si occupano di approfondire la tematica del “Prendersi cura”. Successivamente è previsto il tema “Disabile nella società ” con relazioni di Alfina Sorbello, presidente Associazione “I valori di un sorriso” di Giarre, di Giovanni Puglisi Associazione “U.I.L.DM” (sez. Mussomeli) e Alessandra Strano, referente regionale Associazione Vivere la paresi spastica ereditaria “Vi.P.S. e Elisabetta Pandimiglio, regista del film di Rai Cinema“La cena di Toni”. Gli interventi su “Disabili e scuola: inclusione, autonomia e orientamento” sono svolti da Maria Teresa Zingale ,figura strumentale per l’Inclusione dell’I.I.S “Riposto” e Carmen Iozia, figura strumentale per l’inclusione dell’I.I.S. “Amari” di Giarre. L’ultimo tema tratteggiato è “Disabilità e lavoro” con relazioni di Paola Valenti, funzionaria del Servizio Centro per l’impiego di Catania e Claudio Passantino, Presidente della Cooperativa Sociale “Progetto dopo di noi” di Barcellona Pozzo di Gotto. Il moderatore è Alessandro Giurato, Presidente dell’ Associazione Wik K.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.