A scuola di teatro al Re Mida Casa Cultura di Palermo: via con gli open day. La Tèchne Soc. Coop. In collaborazione con Re Mida – Casa Cultura, attenti agli aspetti legati al Teatro Educativo e alla Teatroterapia, promuove e organizza il laboratorio “ActingLab – Atelier Artistico” con l’obiettivo di creare un percorso formativo attraverso giochi ed esercizi assunti dalle metodologie di lavoro delle più grandi scuole di teatro del mondo, portando l’allievo alla scoperta dell’ecosistema scenico lavorando e sviluppando lo strumento dell’attore: il corpo, e più precisamente la voce e il gesto.

Gli insegnanti Matteo Contino, Chiara Torricelli, Laura Carini, Sofia Ciringione organizzano, così, un open day martedì 24 settembre, alle 18, al Re Mida – Casa Cultura di Palermo, in via Filippo Angelitti, 32. Per quanto riguarda invece il corso bambini con l’insegnante Eleonora Randazzo l’open day si terrà venerdì 27 settembre alle 16.30. A conclusione del percorso laboratoriale verrà portato in scena uno spettacolo prodotto dalla Tèchne Coop. Soc. e da Re Mida – Casa Cultura.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.