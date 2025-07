Si è svolta ieri, 13 luglio, la manifestazione pubblica “Siamo in coda da quarant’anni”, che ha visto una nutrita partecipazione di cittadini e attivisti in un corteo partito dalla Stazione Ferroviaria di Sferracavallo e conclusosi in piazza SS. Cosma e Damiano, dove si è tenuto un dibattito pubblico aperto alla comunità.





La mobilitazione ha rappresentato un forte momento di denuncia collettiva su temi cruciali per il territorio, tra cui:

• il degrado urbano e ambientale,

• la viabilità e i trasporti,

• la sicurezza e la vivibilità,

• l’abbandono istituzionale e le prospettive di rilancio del quartiere.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema della “Bretella di via Nicoletti”, un’opera attesa da decenni e oggi nuovamente ostaggio di ritardi inspiegabili da parte dell’Amministrazione Comunale. Nel corso del dibattito è emersa con forza l’indignazione della comunità per i continui rinvii e per la mancanza di priorità attribuita a un progetto che rappresenta un’infrastruttura essenziale per la viabilità e la sicurezza del quartiere.





Tali ritardi stanno compromettendo gravemente il lavoro del team di progettazione, che si trova nell’impossibilità di avanzare verso la stesura del progetto esecutivo, condizione necessaria per avviare la realizzazione dell’opera. Un immobilismo che sta aggravando le già difficili condizioni di circolazione nella zona, causando disagi quotidiani a residenti e pendolari.

Si chiede con forza che l’Amministrazione Comunale assuma una posizione chiara e definitiva, accelerando senza ulteriori indugi l’iter necessario a sbloccare i lavori della bretella. Non è più tollerabile che, dopo quarant’anni di promesse, il territorio continui a essere ignorato.





Durante l’incontro, i cittadini hanno inoltre ribadito la necessità di interventi urgenti in materia di sicurezza e controllo del territorio, sollecitando:

• un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine, in particolare nelle ore serali dei fine settimana e nel periodo estivo;

• l’istituzione di una postazione fissa di pubblica sicurezza a Sferracavallo, come deterrente agli episodi di microcriminalità e vandalismo sempre più frequenti, spesso causati da gruppi di giovani che agiscono impunemente in assenza di adeguata sorveglianza.

La manifestazione di ieri ha lanciato un segnale forte e chiaro: la comunità di Sferracavallo non intende più aspettare. La pazienza è finita. È tempo che le istituzioni ascoltino e agiscano.

