Un viaggio tra parole, immagini ed emozioni prende forma a Termini Imerese con “Il viaggio tra i sentieri delle emozioni”, il progetto educativo promosso dall’Istituto Comprensivo Statale “Tisia di Imera” in collaborazione con l’Associazione Baccanica APS.

Il percorso coinvolge gli studenti della scuola secondaria di primo grado in attività di lettura, scrittura creativa, teatro ed educazione al linguaggio cinematografico, accompagnandoli fino alla realizzazione di un cortometraggio originale. Un’esperienza formativa che unisce creatività, consapevolezza emotiva e lavoro di gruppo.





Punto di partenza è il libro “Carota sulla Luna” della giornalista e scrittrice Alessia Franco, utilizzato come spunto narrativo per esplorare il mondo delle emozioni e valorizzare il patrimonio culturale siciliano legato all’Opera dei Pupi e al teatro di figura. Già partita pochi giorni la prima fase del progetto, con i laboratori di lettura e interpretazione, che comprendono pure l’incontro con l’autrice, che si svolgerà il 10 marzo. In questa fase gli studenti vengono accompagnati nella comprensione profonda della storia, dei personaggi e dei nuclei tematici. Nella seconda fase, invece, il percorso formativo si articolerà in laboratori specialistici che comprendono teatro delle emozioni, storyboard, cinematografia e post-produzione.

L’iniziativa si inserisce nel Bando “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” – Azione 1 CinemaScuola Lab 2025, promosso da Cinema e Immagini per la Scuola, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura. L’obiettivo è promuovere la formazione integrale degli studenti attraverso l’educazione al linguaggio audiovisivo, inteso sia come oggetto di studio sia come strumento espressivo.





La cura e l’ideazione del progetto sono affidate a Daniela Mangiacavallo, che firma anche la regia del cortometraggio insieme a Domenico Pampinella. All’attrice Marzia Coniglio è affidato il laboratorio di lettura, nel quale si stimola la rielaborazione personale attraverso esercizi di scrittura creativa, riscrittura di scene, creazione di dialoghi alternativi. Fabiola Arculeo, invece, cura il laboratorio teatrale: gli esercizi teatrali, le tecniche di improvvisazione, i giochi di ruolo e le attività di drammatizzazione diventano strumenti per comprendere – riconoscere, nominare e comunicare – le proprie emozioni.

Il progetto si concluderà con la proiezione pubblica nelle sale cinematografiche del territorio del cortometraggio originale realizzato con gli studenti. Un momento finale di restituzione alla comunità scolastica e cittadina, che vuole restituire il senso di un percorso educativo fondato sull’ascolto, sulla creatività, sul valore formativo dei linguaggi artistici.

