Pulizia delle aree verdi, piantumazione di primule e piante grasse. Realizzazione di oggetti di decoro per il giardino come mangiatoie per uccellini con materiale di riciclo.

Tutta opera dei ragazzi dell’istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Terrasini grazie all’hub di Orto Contorto e del progetto “L’Atelier Koinè”, selezionato da Impresa Sociale CON I BAMBINI.

A realizzare la specifica attività, operatori incaricati dall’associazione partner ATTIVAMENTE di Montelepre.

Nell’ultimo mese di attività gli studenti e l’operatrice Livia Purpura hanno approfittato delle giornate tipicamente primaverili per dedicarsi alla manutenzione delle aree esterne dell’istituto e all’arte del riciclo stimolando la loro immaginazione.

In ogni incontro i ragazzi hanno appreso l’importanza di prendersi cura della natura. Divertiti nel capire l’importanza del riciclo divertendosi a creare oggetti decorativi per il loro giardino e quello della scuola.

