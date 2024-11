“Autismo e disturbi del neurosviluppo” è il titolo del convegno che si terrà venerdì 29 novembre a Palazzo d’Aumale alle ore 16. Interverranno i professionisti del settore che si occupano di riabilitazione, di educazione nelle scuole e di interventi sociali e di salute, ma anche le associazioni del territorio. Tra gli esperti che prenderanno la parola Maria Piccione, Professore ordinario dell’Università degli studi di Palermo e Direttore dell’UOC Genetica Medica, Responsabile del Centro di riferimento regionale per le malformazioni congenite, cromosomopatie e sindromi genetiche.

Durante il dibattito interverrà anche Davide Faraone autore del libro “Con gli occhi di Sara”, in cui racconta la sua esperienza di padre con sua figlia Sara una giovane donna affetta da autismo. Attraverso il libro l’autore parlerà non solo del rapporto speciale con Sara ma anche delle azioni che negli anni ha messo in campo per aiutare le famiglie e i giovani affetti da questa patologia affiancando anche le associazioni che operano su tutto il territorio nazionale.

Parteciperanno all’incontro dirigenti della scuola, docenti, studenti, operatori sociali, della sanità, della cultura, del terzo settore e anche i sindaci delle città di Terrasini e di Cinisi, rispettivamente Giosuè Maniaci e Vera Abbate.

L’evento, nato dalla sinergia tra alcune delle Associazioni impegnate in ambito sociale, salute, solidarietà (Associazione PUNTO A.P.S., Associazione ASD Ripartiamo in Sella, Associazione Alba, Centro Ippico Le Redini, Associazione PTEN Italia, Associazione ANIRE, Associazione AUTISMILE, Associazione AIAS) e le amministrazioni comunali di Terrasini e Cinisi, si inserisce nell’ambito delle iniziative culturali promosse dalla Biblioteca comunale “Claudio Catalfio” di Terrasini.





Luogo: Palazzo d’Aumale, PALERMO, PALERMO, SICILIA

