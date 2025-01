Dal sud Italia prende vita un nuovo format per la tutela dei consumatori, grazie all’apertura a Trapani del primo sportello fisico nazionale “+Tutela” promosso dall’associazione Consumerismo No Profit.

Il progetto punta a rivoluzionare il rapporto tra cittadini e fornitori di servizi essenziali, partendo proprio dalla Sicilia, attraverso uno sportello che metterà a disposizione dei residenti non solo avvocati, ma anche “manager dei consumatori”, veri e propri esperti di tematiche consumeristiche in grado di aiutare gli utenti in ogni ambito della vita quotidiana.

“+Tutela”, con il suo focus sulla difesa dei diritti dei consumatori, si propone di diventare il punto di riferimento per chi cerca supporto concreto e trasparenza in settori come energia, gas, telefonia, ma non solo. Anche temi come la malasanità, le truffe bancarie e finanziarie, il telemarketing, cyber-truffe, saranno al centro dell’attività dello sportello che, attraverso i suoi “manager dei consumatori”, fornirà orientamento, consulenza, servizi di assistenza, difesa giudiziale e stragiudiziale alla portata di tutti.

“Partire da Trapani non è solo una scelta geografica, ma un segnale forte: vogliamo dimostrare che il Sud Italia è capace di guidare un progetto di respiro nazionale, dando ai cittadini strumenti concreti per far valere i propri diritti – afferma il Presidente nazionale di Consumerismo No Profit, Luigi Gabriele – Lo sportello sarà gestito dal trapanese doc Giovanni Riccobono, e rappresenta il primo passo di un piano di espansione nazionale che vedrà presto altre città italiane unirsi al progetto, grazie alla collaborazione di professionisti e altre associazioni del settore”.

L’inaugurazione ufficiale dello sportello “+Tutela” – condivisa con l’associazione ANFASS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) – avverrà sabato 1 febbraio alle ore 11:30 con un evento aperto al pubblico in Via Orti 133, durante il quale sarà possibile scoprire i servizi offerti dallo sportello e conoscere il team di esperti impegnati in questa iniziativa.

