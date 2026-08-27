A Trappeto l’estate è ancora nel vivo. La città si appresta a festeggiare la manifestazione “I Sapori del Sole”, che taglia il ragguardevole traguardo della decima edizione. La kermesse, finanziata dalla Città Metropolitana di Palermo, è inserita nel palinsesto dell’Estate Trappetese.

Sabato 29 e domenica 30 agosto 2026, il borgo marinaro si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alle tradizioni, alla cultura popolare e alla musica.





L’evento offrirà un ricco programma di intrattenimento che renderà ancora più interessante questo scorcio di fine estate per residenti e turisti.

“Sarà un week end – ha detto il sindaco Santo Cosentino – all’insegna della musica e della bellezza del nostro territorio. La cittadinanza e i turisti che hanno scelto di trascorrere qui le loro vacanze potranno scegliere fra tanti eventi interessanti cui partecipare”.





Nel dettaglio, il programma prevede: sabato 29 agosto, ore 20:30, apertura festeggiamenti con la sfilata itinerante della Banda Musicale “Santa Cecilia” lungo le vie del centro cittadino; domenica 30 agosto, ore 20:00, sfilata dei tipici carretti siciliani, storiche opere d’arte itineranti intagliate e dipinte a mano, accompagnata dall’esibizione del Gruppo Folkloristico “Cocciu D’Amuri”, tra canti popolari, danze tradizionali e costumi d’epoca; domenica 30 agosto, ore 21:30, concerto live della cover band “MADE IN ITALY” in Piazza Marina – Belvedere, con una scaletta dedicata ai grandi successi della musica italiana.

L’amministrazione comunale invita cittadinanza e turisti a partecipare.

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