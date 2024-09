Una sfida a suon di passi di danza, un incontro di professionalità e creatività. Pronta al debutto La notte della Danza, un evento che rientra nel programma dell’Estate Tremestierese 2024, la rassegna di appuntamenti a ingresso gratuito, organizzata dal DalVivo Produzioni per il Comune di Tremestieri Etneo con il Patrocinio dell’Assessorato Regionale allo Sport Turismo e Spettacolo.

La manifestazione, che si terrà sabato 21 settembre 2024 alle ore 21,30 all’Anfiteatro comunale di Tremestieri Etneo (CT), è improntata sul coinvolgimento di tutte le realtà della danza del territorio di Tremestieri con la supervisione e l’interazione di tre importanti personaggi della danza nazionale quali Garrison Rochelle, Valentina Spampinato e Maura Paparo.

Saranno proprio Garrison Rochelle e Valentina Spampinato a condurre la serata che avrà una formula innovativa e originale. Infatti, le scuole di danza coinvolte coreograferanno le performance canore di Garrison Rochelle che, dopo essere state provate e coordinate dalla Coach Maura Paparo, potranno esibirsi in scena con Garrison. L’evento è quindi inteso come un ponte fra la passione vissuta in sala danza e l’emozione di un palcoscenico vero condiviso con professionisti del panorama internazionale dello show.

“Questa nuova formula mi piace molto -dice Garrison Rochelle- perché ci permette di conoscere le belle realtà di danza del territorio. E poi sono sempre molto felice di tornare in Sicilia”.

Garrison Rochelle, ballerino, coreografo e insegnante statunitense naturalizzato italiano, vanta una carriera artistica lunga e costellata di successi in Italia e all’estero: ha esordito in Italia nel 1983 nel programma televisivo Fantastico. Dal 2001 al 2018 è stato insegnante di danza moderna all’interno della scuola televisiva Amici di Maria De Filippi su Canale 5 e continua la sua intensa attività di insegnante tramite stage in Italia e nel resto d’Europa. Anche Maura Paparo è stata tra gli insegnanti di Amici di Maria de Filippi dalla prima all’ottava edizione. Infine in scena ci sarà anche Valentina Spampinato, performer e conduttrice tv del programma PERFORMER CUP in onda su RAI 2 e RAI Play. Insieme daranno vita ad uno spettacolo che valorizzerà i talenti locali.

Hanno aderito al progetto le seguenti realtà della Danza del territorio Tremestierese e dell’hinterland: The Angel’s School Direzione Artistica Andrea Pittera, Danza Atelier Nuova Accademia Direzione Artistica Rossana Tomaselli, Movimiento Timbero Direzione Artistica Pietro Samperi e Jennifer Spina, Scuola di Danza G.D.S Kladeios Alessandro Lucenti, Live Dance Direzione Artistica Marzia Licciardello e Tersicore Academy Direzione Artistica Letizia Scuderi.

Luogo: Anfiteatro comunale, TREMESTIERI ETNEO, CATANIA, SICILIA

