Erano gli anni Settanta. E a Ustica, tra le discoteche più famose, c’era Il Boschetto”. Un luogo di ritrovo e di aggregazione, che ha fatto la storia della movida isolana. Un posto particolarmente suggestivo, proprio perché la pista era all’interno di un bosco e si poteva ballare tra gli alberi.

A oltre vent’anni dalla chiusura di quello spazio, se ne celebra per tutta la notte il ricordo alla mezzanotte della notte tra il 24 agosto e il 25 agosto, dopo i fuochi di artificio in occasione della festa di San Bartolomeo, all’Ailanto park in contrada Falconiera a Ustica.

Protagonista in pista sarà la musica rock degli anni Settanta e Ottanta, ma anche la dance degli anni Novanta e Duemila. A occuparsi della selezione musicale sarà Charlie Mauthe, il dj e produttore siciliano più famoso in Europa, che in quegli anni è stato la star di punta di Il Boschetto.

L’ingresso costa 10 euro, consumazione compresa e potranno partecipare anche i minorenni, se accompagnati da un adulto.

Luogo: Ailanto Park, Contrada falconeria, USTICA, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 24/08/2023

Data Fine: 25/08/2023

Ora: 00:00

Artista: Charlie Mauthe

Prezzo: 10.00

