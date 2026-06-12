Il comitato provinciale Asi Catania, in collaborazione con Gestione Sport, organizza il seminario di formazione “Sport Management Academy” il 13, 20 e 27 giugno 2026 nella sede del Museo dell’Etna, in via Dietro Serra n. 6, Viagrande (Catania).

Il percorso formativo è gratuito ed è rivolto a tutti i dirigenti, tecnici, amministratori di associazioni sportive e del Terzo settore.

Il corso analizzerà, settore per settore, tutte le funzioni e discipline da conoscere e attuare nella vita di una associazione sportiva per “formare chi guida lo sport”.

Il primo modulo si occuperà di gestione dell’ente, analizzando statuto, affiliazioni e organi con particolare riferimento a fiscalità e contabilità. Il secondo modulo affronterà, invece, il lavoro sportivo alla luce del d.lgs 36/2021sui contratti. Infine, all’interno del terzo modulo si discuterà di coaching e benessere.





“Il nostro comitato provinciale Asi Catania – spiega il presidente Angelo Musmeci – investe molto durante l’anno sulla formazione di dirigenti e tecnici delle associazioni affiliate, ma non solo, infatti il seminario è organizzato su tre giorni ed è esteso a chiunque si occupa di attività sportiva. Crediamo che la formazione sia essenziale per una gestione moderna e spesso manageriale delle realtà sportive, piccole o grandi che siano, quindi aggiornarsi è diventato un imperativo a cui ASI si attiene, non tirandosi indietro e organizzando eventi e seminari che vogliono tenere costantemente aggiornati i dirigenti sportivi. Confidiamo in una presenza numerosa, anche perché la tre giorni è offerta in forma gratuita, tanto che Asi Catania e Gestione Sport si sono fatti carico delle spese organizzative, un ulteriore vantaggio per chi vorrà cogliere questa opportunità di crescita professionale”.





“L’idea di organizzare gli incontri di Sport Management Academy – dichiara il Ceo di Gestione Sport, Mario Rapisarda – nasce dall’esigenza di formare ed informare gli operatori del mondo associativo circa gli adempimenti, le scadenze e soprattutto sui rischi che oggi si corrono se l’associazione non è gestita in maniera precisa. Gli interventi normativi, che negli ultimi anni si sono susseguiti in maniera copiosa, puntano a dare chiarezza sugli aspetti amministrativi, fiscali e giuslavoristi sia per le associazioni o società sportive, sia per tutti gli altri enti del terzo settore. Impongono adempimenti specifici che, nel caso non siano rispettati, espongono al rischio di vedersi riclassificati come enti commerciali perdendo, di fatto, tutte le agevolazioni di cui godono le entità non lucrative. Oggi la gestione di un’associazione non differisce dalla gestione di un’impresa.





Per questo motivo nasce Gestione Sport. Vogliamo essere il punto di riferimento per le società, le associazioni sportive e per tutti gli altri enti del Terzo settore. Puntiamo ad offrire servizi completi sia in ambito amministrativo, contabile, fiscale, lavoro, ma anche riguardo servizi legali, marketing, bandi e finanziamenti. La nostra società è composta da professionisti qualificati con esperienza nel mondo associativo e si pone come obiettivo quello di soddisfare le esigenze delle associazioni, liberandole il più possibile da adempimenti burocratici e dalle relative responsabilità, permettendo loro di concentrarsi il più possibile sulle attività statutarie dei loro enti. Non potevamo avere partner migliore di Asi, tra i maggiori enti di promozione sportiva sia in ambito nazionale, sia in ambito siciliano che in ambito provinciale. Il presidente Musmeci ha accolto, immediatamente, l’idea di organizzare questa serie di incontri, muovendo dall’obiettivo comune di formare e informare sempre più e sempre meglio il mondo delle associazioni e dei dirigenti sportivi. Non escludo, quindi, che questa serie di incontri possa essere solo il primo passo di una partnership forte e di grande impatto nel mondo dell’associazionismo sportivo”.

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a chi completerà tutte e tre le giornate del percorso.

Per tutte le informazioni si può visitare il sito www.gestionesport.it o scrivere a asicataniacp@gmail.com.

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