Profexa Consulting avvia ‘ACADEMY FOR FUTURE’, un progetto per selezionare e formare giovani talenti provenienti da alcune Regioni del Sud Italia nella nostra Academy Profexa a Bologna e successivamente affiancarli sui nostri clienti in ciascuna delle regioni Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia.

L’obiettivo è creare professionisti HR altamente qualificati e capaci di contribuire alla crescita delle aziende e dei territori. Un modello replicabile per costruire opportunità su scala nazionale.



[Bologna, 20 gennaio 2025] – Profexa Consulting, una delle principali società italiane nel settore dello sviluppo delle Risorse Umane, della Formazione e della Consulenza di Direzione, che da 27 anni è riconosciuta per i suoi progetti innovativi e di alto valore nella Consulenza HR e nel supporto alla Direzione Aziendale, presenta “ACADEMY FOR FUTURE”, un programma innovativo che punta a selezionare giovani talenti del Sud Italia per formarli come professionisti HR in quattro regioni strategiche: Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia.

«L’obiettivo di questo progetto è chiaro: vogliamo individuare tra persone giovani e ad alto potenziale in alcune regioni del Sud Italia, un talento per ogni regione, formarlo attraverso un percorso intensivo di 12 mesi e inserirlo in azienda per supportare le imprese del territorio nello sviluppo dell’organizzazione e delle loro risorse umane” spiega Raffaele Ferragina, General Manager di Profexa Consulting. «Questo modello, progettato per essere replicato su scala nazionale, vuole creare un impatto concreto sia sui territori che sui professionisti coinvolti».

Un percorso formativo per i futuri professionisti HR

“ACADEMY FOR FUTURE” è dedicata a giovani tra i 25 e i 35 anni, laureati, residenti nelle Regioni del Sud, appassionati di sviluppo organizzativo e motivati a lavorare con imprenditori, manager e direttori HR delle aziende clienti Profexa. I candidati scelti saranno formati per ricoprire il ruolo di HR Key Account, con il compito di:

• Acquisire e gestire clienti in una delle cinque regioni di destinazione.

• Progettare e implementare soluzioni HR innovative per aziende di diversi settori.

• Contribuire alla crescita delle imprese e dei territori assegnati.

I partecipanti selezionati saranno assunti con contratto in linea con il CCNL del settore, che garantisce tutele e condizioni trasparenti. Inoltre, Profexa Consulting offrirà supporto logistico per facilitare il trasferimento nelle regioni di destinazione, assicurando un inserimento agevole e una gestione organizzata del cambiamento.

E poi? Si può rimanere nella regione di “adozione” o decidere di rientrare presso la propria residenza iniziale per continuare a sviluppare il progetto Profexa.



Obiettivo chiaro: un talento per regione, come avvio del progetto, ma con l’obiettivo di un incremento delle assunzioni nelle fasi successive.

Il progetto si distingue per il suo approccio mirato: selezionare un professionista per ciascuna regione (Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia), accompagnandolo in un percorso formativo che lo renderà operativo in pochi mesi. Al termine del programma, i consulenti potranno continuare a lavorare nella regione di assegnazione o tornare nel proprio territorio per sviluppare nuove opportunità con Profexa.

«Questo è solo il primo passo di un progetto più ampio», precisa Ferragina. «Vogliamo estendere questa iniziativa ad altre regioni italiane nei prossimi anni, replicando un modello che combina formazione, crescita professionale e impatto territoriale».

Perché scegliere Profexa: opportunità, crescita, innovazione

“ACADEMY FOR FUTURE” offre ai partecipanti:

• Academy interna: un piano di formazione continua, con affiancamento sul campo e supporto costante per favorire il percorso di crescita dei collaboratori, sia nell’ambito delle vendite sia in quello tecnico-specialistico delle Risorse Umane.

• Flessibilità organizzativa: la possibilità di gestire autonomamente il proprio tempo, con spostamenti presso i clienti sul territorio (sarà indispensabile essere automuniti).

• Sistema meritocratico basato su MBO: reali opportunità di carriera, sia nella consulenza di direzione e formazione, sia in ruoli manageriali di gestione dei collaboratori.

• Competenze specialistiche e certificate: formazione mirata per acquisire competenze tecniche e professionali, in linea con i criteri normativi del settore HR.

• Gestione diretta dei clienti: l’opportunità di lavorare su progetti innovativi di sviluppo e ricerca con aziende acquisite direttamente dal consulente.

Sei il talento che cerchiamo?

Profexa Consulting vuole incontrare giovani ambiziosi e appassionati, pronti a costruire una carriera in uno dei settori più stimolanti e innovativi.

Per candidarsi, visitare il seguente link sul sito di Profexa: https://www.profexa.it/annunci/hr-key-account-academy-for-future/

