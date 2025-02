Confcommercio Palermo e il Forum delle Associazioni Socio-Sanitarie Sicilia hanno siglato un protocollo d’intesa per promuovere iniziative benefiche nel settore sociale e imprenditoriale.

L’accordo prevede l’assegnazione gratuita di posti nei corsi professionali di Confcommercio a persone segnalate dal Forum, facilitandone l’ingresso nel mondo del lavoro o l’autoimprenditorialità.

A firmare l’intesa sono stati Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, e Giuseppe Sunseri, presidente regionale del Forum.

“È un altro piccolo contributo che Confcommercio – dice la presidente Patrizia Di Dio – vuole dare a un’associazione che lavora per il sostegno della vita e la salvaguardia della dignità di ogni persona, offrendo assistenza a persone fragili, con disabilità o con difficoltà di inserimento sociale. La nostra attenzione sul sociale, in nome e per conto delle aziende associate, dà valore al fare quotidiano di tanti titolari di aziende familiari che hanno a cuore l’impegno nel sociale. Non vogliamo lasciare indietro nessuno”.

Tra i corsi attualmente disponibili figurano quelli per panificatori, barman, agenti e rappresentanti di commercio, oltre ai corsi su antincendio e primo soccorso.

Giuseppe Sunseri ha sottolineato l’importanza della collaborazione con Confcommercio: “Abbiamo trovato in Confcommercio Palermo grande sensibilità e disponibilità sui temi dell’inserimento nel mondo del lavoro di persone con fragilità – spiega Giuseppe Sunseri -. Questa collaborazione è un tassello importante per i progetti del Forum che vuole ottenere risultati concreti ed entrare più incisivamente nel sentire comune”.

Il Forum delle Associazioni Socio-Sanitarie Sicilia opera su tutto il territorio regionale con l’obiettivo di sostenere la vita in ogni sua fase, dalla nascita alla vecchiaia, promuovendo la dignità e l’indipendenza delle persone. L’organizzazione lavora per favorire l’inserimento lavorativo di soggetti fragili, disabili, immigrati regolari e detenuti, contribuendo alla loro riabilitazione sociale. Inoltre, si impegna per la diffusione di una medicina più umana e per la riduzione delle disuguaglianze sanitarie e sociali.

Numerose associazioni fanno parte della rete del Forum, tra cui Avulss, Unitalsi, A.I.Pa.S, Oari, MPV, AMCI, MCL, Associazione SERENA, Associazione Medici Palermo, Acos e la Fondazione Banco Farmaceutico. Queste realtà operano in ambito socio-sanitario fornendo assistenza, formazione, supporto psicologico e sanitario a chi ne ha più bisogno. Il Forum collabora anche con la rete SaluTiamo, che unisce associazioni di volontariato attive in Sicilia, tutte accomunate dagli stessi valori e obiettivi.

Questo protocollo rappresenta un passo significativo verso una società più inclusiva e solidale, in cui il lavoro diventa strumento di riscatto e integrazione per le persone più vulnerabili.

