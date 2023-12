Attesa delle grandi occasioni per le ore 19:00 del 15 dicembre 2023, presso il Grand Hotel Piazza Borsa, (in Via dei Cartari, 18) a Palermo, dove a prendere corpo sarà la conferenza stampa di Presentazione in Italia dell’Accordo tra la Storica Manifattura Italiana Tabacchi oggi ITM, azienda storica italiana, ed il Sigaro Efebo Sicily, della Italian Cigar Group di Palermo.

L’importante incontro registrerà la partecipazione di illustri personalità che annunceranno importanti novità sull’asset societario, che condizioneranno il settore, in Italia, a partire dal territorio siciliano. Tra queste : Lorenzo Zurino, Presidente del Forum Italiano dell’Export e Ceo di Virgo Holding; Alfonso Rosanova, Ceo Italian Cigar Group; Riccardo Maria Monti, Share Holder Italian Cigar Group; Salvo La Mantia, Ceo Manifattura Italiana Tabacchi / ITM S.r.l.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.