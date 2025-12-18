Lo diceva il filosofo Ludwig Feuerbach: «Noi siamo quello che mangiamo». Da cui deriva, inevitabilmente, che la società si plasma anche attraverso il cibo. Se n’è parlato ieri mattina, nella sala Pinella Musmeci della Villa Belvedere di Acireale, in occasione del primo incontro di “NutriMenti. Percorsi di educazione alimentare per una comunità che cresce”, il ciclo di tre appuntamenti organizzato dal Consorzio di cooperative sociali Il Nodo insieme alla Città di Acireale, con il finanziamento dell’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro – dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali. Il secondo incontro è previsto per oggi, nello stesso posto, dalle 15 alle 19, e includerà una degustazione di olio.

«L’educazione all’alimentazione e alla scelta dei prodotti è estremamente rilevante per la crescita di una comunità come quella di Acireale», ha detto, in apertura, il sindaco Roberto Barbagallo. «Dall’agricoltore al cittadino ci sono spesso numerosi passaggi che è bene conoscere, anche per fare scelte consapevoli e salutari», ha aggiunto. Anche per queste ragioni, ha annunciato il presidente del Consorzio Il Nodo Fabrizio Sigona, “NutriMenti” è solo l’inizio di un percorso di consapevolezza, anche alimentare, che andrà avanti nel 2026 e oltre.





Il Nodo si è già avvicinato da tempo al mondo dell’agroalimentare, anche grazie all’impresa sociale Sustanza, che gestisce il ristorante e pizzeria Cantine di Loreto, ad Acireale, e il punto di ristoro alla Casa della Capinera, punto base per le escursioni in territorio di Viagrande, sull’Etna. Sustanza impiega per la maggior parte ex minori stranieri non accompagnati, che oggi sono giovani adulti, che sono stati formati e che adesso si occupano della gestione della sala e della cucina, quest’ultima focalizzata sulla scelta di alimenti che, per essere prodotti, rispettano i tempi della natura e la dignità delle persone.

All’incontro di oggi, condotto da Irene Tribulato (Consorzio Il Nodo), hanno preso parte il sindaco Barbagallo; Giuseppe Cicero, agronomo; Eloise Pulvirenti, UniCt; Rosanna La Carrubba, Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione dell’Asp di Catania; Salvatore Cacciola, sociologo; Francesco Ancona, agronomo di Agrinova bio 2000. Al termine delle relazioni, ai partecipanti è stato offerto un pranzo a base di prodotti biologici del territorio.





Oggi, 18 dicembre, dalle 15 alle 19 tocca a “Oltre il gusto: educazione alimentare tra benessere e intercultura”, un approfondimento scientifico sui disturbi dell’alimentazione e sulla salute legata al cibo. Interverranno: Carmela Licciardello, psicologa dell’Asp di Catania; Tecla Pace, biologa e nutrizionista dell’Asp di Catania, e Bruna D’Angelo, pedagogista del Consorzio il Nodo, Aifcom.

Seguirà la masterclass teorico-pratica “Degustare l’olio, conoscere il territorio”, guidata da Giuseppe Cicero, agronomo e capo panel regionale del Comitato di assaggio dell’Olio Igp Sicilia.Una degustazione sensoriale, accompagnata da spiegazioni sul valore nutrizionale, culturale e simbolico dell’olio.





Lunedì 29 dicembre, infine, sempre dalle 15 alle 19, si terrà l’incontro “Prevenire mangiando bene: salute, educazione e agricoltura al centro”, dedicato interventi di prevenzione ai disturbi alimentari portati avanti dal dipartimento Prevenzione dell’Asp di Catania, e alle politiche regionali di investimento su salute e agricoltura.

Interverranno: i deputati regionali Nicola D’Agostino e Dario Daidone; Fabio Brogna, direttore dell’Asp di Catania; Tiziana Galano, anche lei dell’Asp; Elisabetta Marzullo, neuropsichiatra infantile, referente del servizio Disturbi nutrizionali e dell’alimentazione del SIAn dell’Asp; Walter Cricri, agronomo e direttore dell’Inap (Istituto nazionale assaggiatori di pane). Invitato a partecipare anche l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino. A seguire, la masterclass “Il pane e i suoi significati”, guidata da Walter Cricri e da Giuseppe Cicero.

Luogo: Villa Belvedere (sala Pinella Musmeci), Villa Belvedere, ACIREALE, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.