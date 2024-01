CATANIA – Si svolgerà sabato 27 gennaio, a Catania presso il Parco Hotel degli Aragonesi (Viale Presidente Kennedy, dalle ore 9.30), il ventisettesimo congresso regionale delle Acli delle Sicilia, che avrà come tema “Costruiamo il domani -Le Acli siciliane che vogliamo”.

Come da statuto, ogni quattro anni, le Acli siciliane si riuniscono per eleggere i propri organi direttivi. Si tratta di una grande forma di democrazia, una giornata durante la quale saranno delineate anche le prospettive future dell’associazione.Il congresso avrà come focus la situazione delle Acli siciliane e definirà i temi portanti su cui impegnare l’azione del nuovo gruppo dirigente nel prossimo mandato. Al termine dei lavori sarà eletto il nuovo consiglio regionale che, nella prima seduta, eleggerà il presidente e la presidenza regionale.Ad aprire i lavori la presidente regionale Acli Sicilia, Agata Aiello, a cui seguiranno i saluti istituzionali, gli interventi e il dibattito congressuale; le conclusioni spetteranno invece al presidente nazionale Acli, Emiliano Manfredonia. A seguire, nel pomeriggio, avrà luogo l’elezione del Consiglio regionale.

“Il congresso delle Acli Sicilia – afferma la presidente regionale Agata Aiello – sarà l’occasione per dialogare e confrontarci su svariati temi quali il welfare, il lavoro, le diseguaglianze sociali, le nuove povertà, il volontariato, la solidarietà, ovvero sui capisaldi della nostra associazione attorno a cui ruotano i bisogni della comunità, da sempre priorità per le Acli”.

