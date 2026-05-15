Il 19 maggio al Cinema Margherita di Acireale verrà proiettato “Genoeffa Cocconi: i miei figli, i fratelli Cervi”, il docufilm di Marco Mazzieri prodotto da Aleo Film.

Dopo oltre 100 proiezioni evento realizzate in tutta Italia, arriva per la prima volta in Sicilia “Genoeffa Cocconi: i miei figli, i fratelli Cervi”, il documentario diretto da Marco Mazzieri e prodotto da Aleo Film che racconta la Resistenza italiana dal punto di vista delle donne contadine attraverso gli occhi di Genoeffa Cocconi, madre dei sette fratelli Cervi, fucilati dai fascisti al Poligono di Tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre 1943.

L’appuntamento è fissato per martedì 19 maggio presso il Cinema Margherita di Acireale, con due proiezioni previste alle ore 17.00 e alle ore 21.15. Saranno presenti in sala il produttore Alessandro Leo e Maurizio Musumeci, Presidente di ANPI Acireale.





Il documentario, della durata di 55 minuti, nasce dalla volontà di restituire uno sguardo inedito sulla Resistenza italiana, ponendo al centro il vissuto delle donne e delle famiglie contadine che attraversarono uno dei periodi più drammatici del Novecento italiano.

Cuore narrativo dell’opera è un’intervista “impossibile” tra Genoeffa Cocconi, interpretata da Lucia Vasini, e una giovane ricercatrice dei giorni nostri interpretata da Maria Vittoria Dallasta, già protagonista di Gloria!, Mio fratello rincorre i dinosauri e Leopardi – Il poeta dell’infinito. Un dialogo intimo e sincero, quasi tra nonna e nipote, che accompagna lo spettatore alla scoperta della memoria della Resistenza e della sua eredità contemporanea.

Il film unisce diversi linguaggi cinematografici: fiction, interviste, animazione e materiali d’archivio, grazie anche alla collaborazione con AAMOD, Archivio Storico Istituto Luce, Istoreco, Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza e Istituto Cervi.





Tra le voci presenti nel documentario figurano Fiorella Mannoia, Liliana Cavani e Benedetta Tobagi, vincitrice del Premio Campiello 2023.

La colonna sonora originale è firmata dal Maestro Pietro Cantarelli.

Presente nel film anche il brano “Mariposa” di Fiorella Mannoia, vincitore del Premio Sergio Bardotti al Festival di Sanremo 2024.

Negli ultimi mesi il film è stato protagonista di un importante tour nazionale che ha coinvolto cinema, teatri, Comuni, associazioni culturali e numerosi istituti scolastici italiani. Un percorso che proseguirà anche nel 2026 con nuove tappe italiane e un tour europeo che toccherà Germania, Regno Unito, Francia, Belgio, Lussemburgo, Svizzera e Canada.

Trailer ufficiale del film: https://vimeo.com/1026517256?share=copy#t=0

Luogo: Cinema Margherita, Via Cavour, 26, ACIREALE, CATANIA, SICILIA

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