Alcamo – Si svolgerà ad Alcamo (Tp) venerdì 17 e sabato 18 novembre 2023 l’Assemblea Regionale dei Promotori Sociali del Patronato Acli Sicilia, un’occasione per riunire i promotori sociali che operano quotidianamente su tutto il territorio regionale a sostegno della comunità.

All’evento, promosso dal Patronato Acli Sicilia e dal Patronato Acli Nazionale, saranno presenti anche i dirigenti nazionali del Patronato che lavorano, giorno per giorno, valorizzando il ruolo del promotore sociale.

Nella prima giornata di venerdì 17 novembre a partire dalle ore 16.00, focus dell’incontro sarà “Il ruolo del promotore sociale”.

Le figure dei Promotori Sociali, i volontari del Patronato Acli, sono di centrale importanza perché offrono un servizio alle proprie comunità di appartenenza e danno un significato sociale concreto alla presenza delle Acli sul territorio. Il Promotore sociale è colui che accompagna, ai servizi professionali del Patronato, le persone che non hanno gli strumenti e le abilità per districarsi nell’attuale complessità sociale, relazionale e tecnologica. Quella del promotore sociale è una figura fondamentale al giorno d’oggi, una persona che intende essere punto di riferimento competente all’interno della propria comunità a sostegno delle persone più fragili. I promotori sociali sono uomini e donne che mettono a disposizione il loro tempo, dando vita così a relazioni di fiducia all’interno delle varie realtà territoriali. Dopo i saluti di Agata Aiello, Presidente regionale Patronato Acli; Giovanna D’Antoni, Presidente Acli Trapani, Claudio Barsacchi, Direttore Regionale Patronato Acli Sicilia e Marilena Ciotta, Responsabile di Sede Patronato Acli Trapani, è previsto un momento di lavori di gruppo. A seguire la restituzione dei lavori in plenaria, coordinata da Mariano Amico, Direttore Patronato Acli Alessandria e componente Staff Nazionale Progetto Promotori Sociali. Le conclusioni della prima giornata saranno a cura di Massimo Tarasco, Responsabile Progetto Promotori Sociali Patronato Acli Nazionali.

Il secondo appuntamento, sabato 18 novembre (ore 9.30) ha come titolo “Sfide e opportunità delle trasformazioni del welfare attraverso la promozione sociale volontaria”. Nelle dinamiche del nuovo welfare i volontari del Patronato Acli sono al giorno d’oggi chiamati a diventare promotori delle opportunità attraverso l’informazione, l’assistenza e sempre di più la consulenza e l’orientamento sociale. Il patronato e il volontariato, insieme a tutto il mondo del terzo settore, possono riempire lacune nel sistema di welfare tradizionale, offrendo servizi personalizzati e sostenendo le persone in modo più efficace.

Dopo i saluti di Giuseppe Peralta, Vice Presidente Acli Terra Nazionale e Claudio Barsacchi, Direttore Patronato Regionale Acli, l’incontro introdotto da Agata Aiello Presidente Regionale Acli e Patronato Regionale e coordinato da Giovanna D’Antoni Presidente Acli Trapani avrà come protagonisti: Giuseppe Virzì, Assessore del Comune di Trapani ai Servizi Sociali, Servizi alla Famiglia e Politiche del Lavoro; Massimo Tarasco, Responsabile Progetto Promotori Sociali Patronato Acli Nazionali; Giuseppe Montemagno, Portavoce Forum Terzo Settore Sicilia; Febo Battaglia, Presidente Regionale Forum delle Famiglie; Diacono Girolamo Marcantonio, Direttore Caritas Trapani.

L’evento si svolgerà presso il Resort “La Battigia” di Alcamo.

Luogo: Alcamo, ALCAMO, TRAPANI, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.