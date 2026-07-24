Tra luglio e ottobre, i Comuni di Altavilla Milicia e Trabia, nel Palermitano, ospiteranno la seconda edizione di “Scena, festa e memoria”, un progetto che intreccia teatro, musica e attività laboratoriali per valorizzare il patrimonio culturale e rafforzare il legame tra spettacolo dal vivo, territorio e comunità. Realizzato nell’ambito dell’avviso pubblico del Comune di Palermo per il sostegno allo spettacolo dal vivo nelle aree periferiche, realizzato dal Circuito Danza Lazio di Roma e finanziato con il contributo del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo del Ministero della Cultura, con spettacoli, concerti e laboratori, “Scena, festa e memoria” conferma la propria vocazione a trasformare gli spazi pubblici in luoghi di incontro, partecipazione e crescita culturale, promuovendo una cultura accessibile, condivisa e radicata nel territorio. L’arte diventa così occasione di partecipazione, scoperta, rinascita dei luoghi. Ogni evento sarà a ingresso gratuito e pensato per essere accessibile a tutti: bambini, anziani, persone con disabilità, cittadini e turisti.





Il festival prenderà il via oggi, venerdì 24 luglio, alle ore 21, all’Anfiteatro comunale di Altavilla Milicia con Ernestomaria Ponte e il suo spettacolo “Il diverticolo”, una brillante commedia di cabaret che affronta con irresistibile ironia una delle paure più diffuse: l’ansia per la salute. Attraverso monologhi, aneddoti e situazioni esilaranti ispirate alla vita quotidiana, Ponte trasforma ipocondrie, visite mediche e paradossi della sanità italiana in una travolgente esperienza di comicità. Lo spettacolo sarà replicato sabato 25 luglio, alle ore 21, in Piazza Lanza a Trabia, offrendo al pubblico una serata all’insegna del divertimento e della migliore comicità siciliana.

Ernestomaria Ponte

Il programma proseguirà con la musica d’autore. Venerdì 21 agosto, alle ore 21, ad Altavilla Milicia e sabato 22 agosto, alle ore 21, a Trabia andrà in scena “Napulitanata”, il concerto di Peppe Servillo e Cristiano Califano, un raffinato viaggio nella canzone classica napoletana che intreccia poesia, memoria e tradizione mediterranea attraverso alcune delle pagine più belle del repertorio partenopeo.

Cristiano Califano e Peppe Servillo e in “Napulitanata”

Nel mese di ottobre il festival dedicherà particolare attenzione ai più giovani con il laboratorio teatrale “Teatrando s’impara”, condotto dal Teatro Bertolt Brecht. Attraverso giochi teatrali, improvvisazione, espressione corporea e scrittura di scena, bambini e ragazzi saranno coinvolti in un percorso creativo che favorisce immaginazione, collaborazione e crescita personale, con una performance finale aperta al pubblico. Il festival si concluderà con due appuntamenti dedicati alle famiglie.





Sabato 17 ottobre, alle 16, ad Altavilla Milicia e domenica 18 ottobre, alle ore 16.30, a Trabia sarà rappresentato “I Musicanti di Brema raccontano”, uno spettacolo del Teatro Bertolt Brecht che, attraverso teatro di figura, musica dal vivo e narrazione, propone una poetica rilettura della celebre fiaba dei fratelli Grimm, affrontando con delicatezza temi come l’amicizia, la libertà e l’inclusione.

“I musicanti di Brema raccontano” della compagnia Bertolt Brecht di Formia, foto di Ilaria Tortoriello

Il luoghi del festival

Anfiteatro comunale, piazza Matrice, Altavilla Milicia; Piazza Lanza, Trabia.

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