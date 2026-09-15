Primo suono della campanella all’I.T.S. Branchina Adrano e grande partecipazione nell’Aula Magna dell’Istituto per la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Scolastico 2026/2027, promossa dal Comune di Adrano. Protagonisti dell’incontro davanti a studenti e docenti il Sindaco di Adrano On. Fabio Mancuso, l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Salvo Italia e le Autorità civili e militari del territorio che hanno rivolto il loro saluto ufficiale alla comunità scolastica.





Ad aprire la giornata è stata la Dirigente Scolastica dell’Istituto ospitante Prof.ssa Lucia Lomonico e il referente del consiglio di istituto prof. Giuseppe Maccarrone. Hanno partecipato all’evento i due rappresentanti di ciascuna classe, la componente studentesca del Consiglio di Istituto e i rappresentanti del corso IDA, presenti anche i docenti in orario di servizio e quelli a disposizione per garantire la buona riuscita della manifestazione.





Il momento più suggestivo al termine della fase istituzionale è stato il tradizionale suono della campanella, con una rappresentanza di studenti accompagnata dal Sindaco Mancuso e dalle Autorità presenti che ha dato simbolicamente il via al nuovo anno scolastico, una cerimonia che ha voluto lanciare un messaggio di unità e collaborazione tra Comune e Scuola con l’augurio di un anno sereno e proficuo per tutti gli studenti adraniti.

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