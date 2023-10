“Lo sviluppo degli aeroporti siciliani e dei collegamenti da e per il nord è la vera sfida. Attraverso l’aumento delle tratte aeree sarà possibile mettere in contatto le aziende e aprire la strada alle potenzialità del territorio, da quella attrattiva a quella di esportazione delle eccellenze locali”. Sintonia di vedute tra Giovanni Sanga presidente della Sabco società di gestione dell’aeroporto Orio al Serio di Bergamo e Salvatore Burrafato presidente di Gesap che gestisce il Falcone Borsellino di Palermo durante l’incontro informale presso il padiglione siciliano organizzato da IoComproSiciliano alla 44esima Fiera campionaria di Bergamo che ha preso il via stamattina. “Siamo arrivati a Bergamo con dieci aziende e continuiamo anche qui, come fatto nei giorni scorsi a Los Angeles il percorso di promozione della Sicilia e delle sue eccellenze – aggiunge Davide Morici di IoComproSiciliano -. e sono gli incontri come quello tra i presidenti dei due aeroporti, che ha avuto luogo nel nostro padiglione, che ci indicano la strada: nostri produttori chiedono di essere supportati, la continuità territoriale è indispensabile per lo sviluppo delle nostre aziende e per assicurare i flussi turistici verso l’immenso patrimonio culturale, artistico e ambientale della nostra regione”.

