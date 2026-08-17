“I turisti vanno tutelati, non sfruttati. Quanto sta accadendo in queste ore all’aeroporto di Catania richiede attenzione e interventi tempestivi da parte delle istituzioni”. Queste le dichiarazioni dell’On. Decio Terrana, Coordinatore Regionale dell’Udc Sicilia, intervenendo sui disagi che stanno coinvolgendo numerosi viaggiatori e sulle segnalazioni di prezzi eccessivi applicati da alcuni operatori a persone rimaste senza alternative per il loro viaggio.

“Se venissero confermati comportamenti speculativi e abusivi – afferma l’On. Terrana – saremmo di fronte a una forma inaccettabile di sciacallaggio. Approfittare di una situazione di emergenza e della vulnerabilità dei viaggiatori per ottenere guadagni sproporzionati non può essere tollerato”.

L’Udc Sicilia chiede quindi controlli immediati da parte delle autorità competenti e che anche l’Antitrust, nell’ambito delle proprie funzioni, verifichi eventuali violazioni, affinché siano adottati i provvedimenti previsti nei confronti di chi dovesse aver tenuto comportamenti irregolari, fino alla sospensione o la revoca delle licenze se dovesse essere necessario. “La stragrande maggioranza degli operatori siciliani lavora con serietà e professionalità – prosegue il Segretario Regionale dell’Udc – ed è proprio per tutelare loro e l’immagine della nostra Isola che occorre isolare chi approfitta delle difficoltà dei turisti”.

Particolare attenzione va rivolta alla tutela del turista e di chi sta rientrando in Sicilia in questi giorni.

“Chi arriva in Sicilia è nostro ospite, non può essere visto come un bancomat. Al danno non può aggiungersi la beffa. Tutelare i viaggiatori significa tutelare anche il turismo, le imprese e la reputazione della Sicilia. Servono fermezza, equilibrio e tempestività”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

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