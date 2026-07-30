Nel tardo pomeriggio di ieri, in via San Giuliano a Catania, un agente della Polizia Municipale e un operatore del servizio rimozione di AMTS sono stati vittime di una violenta aggressione mentre erano impegnati nello svolgimento delle proprie funzioni.

Entrambi i lavoratori sono stati trasportati al Pronto Soccorso, dove sono stati medicati per ferite giudicate di lieve entità.

“L’ennesima aggressione ai danni del personale impegnato nei servizi di controllo e rimozione continua a mettere seriamente a rischio l’incolumità dei lavoratori”, dichiarano congiuntamente i segretari provinciali di FILT CGIL, FIT CISL, FAISA CISAL e UIL Trasporti.





“Non possiamo più permettere che chi svolge il proprio lavoro al servizio della collettività diventi bersaglio di episodi di violenza sempre più frequenti. Chiediamo all’Amministrazione comunale di adottare con urgenza tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del personale. Se il Sindaco non sarà in grado di assicurare condizioni adeguate di tutela agli operatori di AMTS, chiederemo l’immediata sospensione del servizio di applicazione delle ganasce fino al ripristino delle indispensabili condizioni di sicurezza.”

Le organizzazioni sindacali rivolgono inoltre un appello affinché si evitino inutili strumentalizzazioni e si ponga fine a ogni tentativo di addossare responsabilità ai lavoratori, che non fanno altro che applicare le disposizioni previste nell’esercizio delle proprie mansioni.

La sicurezza dei lavoratori deve rappresentare una priorità assoluta e non può più essere rinviata.

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