Da recenti notizie stampa, si apprende di episodi di violenza ai danni di un sovrintendente e un assistente di Polizia Penitenziaria avvenuti presso il carcere di Catania Piazza Lanza.

Il Garante regionale per i diritti dei detenuti, dott. Santi Consolo, esprime massima solidarietà ai due appartenenti delle forze dell’ordine, anche in considerazione della gravità dell’aggressione che ha comportato per uno di loro il trasporto al Pronto Soccorso.

“Quanto mai urgente appare, quindi, l’impegno – sottolinea Consolo – affinché le autorità competenti provvedano all’integrazione degli organici al fine di agevolare il lavoro degli operatori, soprattutto potenziando la vigilanza da remoto”.

