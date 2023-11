Agrigento – Si svolgerà domani venerdì 10 novembre, dalle ore 16:00 presso l’ hotel Akrabello – Villagio Mosè di Agrigento un incontro promosso dall’ On. Rosellina Marchetta sul tema: “Il valore della donna. Sfide e opportunità del Terzo millennio”. L’ incontro vedrà la partecipazione di donne impegnate nel sociale, che contribuiscono al miglioramento della società. Interverranno Suor Agnese Ciarrocco Superiora generale delle suore di Don Morinello, Antonietta Giannilivigni Console della Federazione dei maestri del lavoro, Cettina Oliveri Past-presidente Nazionale BPW-Fidapa Italy, Violetta Callea docente, Silvana Ester Neri Psicologa, Cettina Nicastro Pedagogista, Mery Bellomo Miss integrazione over e Giusy Scirè Miss integrazione Special. Concluderà la manifestazione l’ On. Rosellina Marchetta Deputato Segretario presso l’ Assemblea Regionale Siciliana. Previsto durante l’ incontro una breve esibizione del baritono Salvatore Salvaggio e della soprano Make Nomoto. “Invito tutti a partecipare – ha detto l’ On. Rosellina Marchetta – per l’ importanza del tema che verrà trattato, sarà l’ occasione pure per fare un bilancio della mia attività parlamentare, degli impegni assunti, e delle sfide che ci attendono per promuovere sviluppo, solidarietà e partecipazione, un dovere – ha concluso l’ On. Marchetta – nei confronti del territorio, di amici e famigliari che con tanto affetto ed entusiasmo mi sostengono nell’ attività politica al servizio della collettività.”

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.