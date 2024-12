Con la “2a tappa del campionato regionale di nuoto Libertas”, si è conclusa ieri ad Agrigento la stagione 2024 dell’ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. È toccato alla piscina comunale di Villaseta ospitare i 300 atleti appartenenti alle 7 società sportive provenienti da 6 diverse province siciliane che hanno onorato l’evento organizzato dalla Libertas Sicilia e dalla Cps Libertas Caltanissetta con il presidente regionale Giuseppe Mangano e quello provinciale Salvatore Rizzo in testa. Gli atleti di Aquos Paternò e Giarre, Enna Nuoto Murgano, New Eurosport Club di Mussomeli (CL), Swim Club Mazara del Vallo (TP), Zagara Palermo, Villagrazia di Carini Palermo, Nuoto Academy di Agrigento, Kentoripe di Centuripe (CT), Cley Squirt di Bronte, Kiron Club di Caltagirone, Akua di Ragusa, Le Olimpiadi di Catania, Synthesis Ragalna (CT), Di Marca Nuoto Gela (CL), Club Sport Erea e Whater Sun Comiso, hanno tutti deliziato per un’intera giornata il folto pubblico presente alla piscina comunale. Al termine della competizione sono stati premiati i primi tre classificati di ogni singolo stile, categoria e nelle staffette.

“Grazie ai risultati conseguiti nell’anno che sta per concludersi – riferisce il professore Mangano – e in vista di quello che è già alle porte, quale presidente regionale Libertas intendo affrontare con rinnovato impulso il 2025 grazie anche all’attiva collaborazione delle centinaia di società iscritte che operano alacremente nelle nostre nove province”.





Luogo: Piscina comunale Villaseta, Via Parco Mediterraneo, 2, AGRIGENTO, AGRIGENTO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.