Spesso tra gli alberi rimangono ad appassire gli agrumi invenduti, come fossero palle di Natale di giardini che il mercato ormai ha posto fuori dai suoi interessi commerciali.

E’ uno spreco tra i tanti della nostra società dei consumi che mentre celebra le politiche green determina l’abbandono della coltivazione degli agrumi in quello che rimane della Conca d’oro.

Così tutti insieme, il Bar Pickwick, il Ristorante Scolapasta ed il Bar Malacara di via Alessandro Paternostro a Palermo con il supporto dell’Antica Compagnia dei Venti siamo andati a raccogliere alcune cassette di questi frutti destinati a marcire.

Ne regaleremo un sacchetto il 12, il 13 ed il 14 gennaio a chiunque berrà un Mandamule un cocktail inventato per l’occasione dal bartender Marco Bennici.

Un piccolo gesto contro gli sprechi che racconta di terra, di lavoro e di natura, una cosa che ci piace



